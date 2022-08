Napriek tomu, že pri žiadosti o ruku bolo hneď niekoľko prítomných hostí, Pollákova polovička do poslednej chvíle nič netušila. O to väčšie bolo jej prekvapenie. Mladého poslanca sme sa pýtali, ako na samotný výnimočný moment, tak na špeciálne miesto, kde sa všetko odohralo.

„So snúbenicou Jessicou máme synčeka Peťka. Oslavoval jeden rok, Jessica mu chcela pripraviť naozaj krásnu oslavu. A ja som jej chcel pripraviť skutočne krásne prekvapenie,“ hovorí hneď v úvode mladý poslanec. O jeho pláne vedelo len zopár najbližších. „Hneď potom, ako Peťkovi hostia zagratulovali, vytvorili okolo nás kruh. Nenápadne som sa dohodol s kapelou, aby nám zahrali pesničku, pri ktorej sme sa zoznámili. Jessica už niečo šípila. Začali sme tancovať a vtedy mi zašepkala do ucha, že sa jej niečo nezdá. Tak som pokľakol a požiadal ju o ruku. Všetci nám tlieskali, Jessica plakala, no to najdôležitejšie – povedala áno!“ prezrádza detaily Peter Pollák. ROMANTICKÉ SNÍMKY SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!

S Jessicou sa zoznámili počas predvolebnej kampane. Študovala vtedy ekonómiu a manažment. „Bol som vtedy krátko po rozchode a začínalo sa mi rozvodové konanie. Bolo nám spolu dobre a akosi sa to stalo. Zamilovali sme sa do seba,“ hovorí mladý, no podľa všetkého životom ostrieľaný politik. Priznal tiež, že Jessicini rodičia boli voči nemu zo začiatku nedôverčiví a jeho bývalý vzťah neprežívali ľahko. Pollák bol totiž vtedy ešte oficiálne ženatý.

Syn bývalého splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a europoslanca Petra Polláka (49) – poslanec Národnej rady SR Peter Pollák (31) - urobil prednedávnom životný krok, keď požiadal svoju lásku Jessicu (25) o ruku! Zdroj: facebook/peter pollak jr. - poslanec nrsr

„Hlavne svokra mala námietky. Neskôr som ju spracoval a dnes sme kamaráti, aspoň dúfam,“ povedal s úsmevom. „S exmanželkou sme sa však „rozišli” oveľa skôr. Takmer rok sme žili oddelene – fyzicky aj emocionálne. Potom sme náš vzťah skončili aj oficiálne, keď som musel opustiť spoločnú domácnosť. Rok trvalo rozvodové konanie,“ vysvetľoval Pollák. Svadbu s Jessicou by chceli mať budúci rok. O DETAILOCH SVADBY SA DOČÍTATE V NAŠEJ GALÉRII!

Čo na svojej budúcej manželke najviac miluje a obdivuje? „Je veľmi múdra, krásna, citlivá – skrátka dokonalá žena. Milujem aj jej cieľavedomosť. Koniec koncov - štátnicovala dva týždne pred pôrodom a týždeň po Peťkovom narodení obhajovala diplomovú prácu,“ nešetril chválou na adresu svojej lásky Pollák. „Počas ťažkých momentov ma podržala. Krátko po mojom rozvode Jessi priviedla na svet nášho nádherného synčeka,“ pokračoval ďalej.

Zaujímalo nás aj to, ako stíha otcovské povinnosti popri práci poslanca. „Peťko má rok a je úžasný. Snažím sa s ním tráviť toľko času, koľko sa len dá a keď mám pracovné povinnosti v Bratislave, vždy si sJessicou zavoláme cez videohovor, aby som mohol aj vidieť, ako sa Peťko tvári, čo robí, ako sa usmieva,“ hovorí. „Rodina je základ, práca poslanca NR SR je síce náročná, ale určite si ňou nedám odoprieť svoje oteckovské radosti. Často so mnou jazdia aj do Bratislavy. Teším sa stále na chvíle, keď môžem byť s nimi,“ dodal Pollák na záver.

"Trvalo mi dlho kým som pochopil, že zo mňa chceš toho najlepšieho človeka. Ja ti za to ďakujem a chcem veriť že budem aspoň z polovice, takým dobrým otcom môjmu synovi, ako si dobrým otcom ty mne 🙏🏽 Ďakujem, máme tá radi dedo 🙂," napísal poslanec OĽANO Peter Pollák. Zdroj: facebook/ peter pollak jr. - poslanec nrsr

