Summit EPC inicioval francúzsky prezident Emmanuel Macron. Okrem premiérov a prezidentov 27 štátov Európskej únie sa summitu zúčastnili napríklad aj lídri Veľkej Británie, Turecka či Ukrajiny. Na diaľku sa pripojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Štátnikov privítal v Prahe premiér Petr Fiala, po čom sa odobrali do vnútorných priestorov Pražského hradu.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) sa rozpráva s českým premiérom Petrom Fialom počas spoločného fotenia pred začiatkom summitu Európskeho politického spoločenstva (EPS) v Prahe. Zdroj: Darko Bandic

Hlavnými témami stretnutia boli mier a bezpečnosť, energetická kríza, klíma, ekonomická situácia, a situácia na Ukrajine. Aj keď na summite dominovali najmä muži, zablysli sa aj ženské líderky. Niektoré z nich predviedli skutočne zaujímavé outfity, iné naopak šokovali nevkusnosťou! Viaceré z političiek si nedali záležať ani na účese a došli s rozpustenými a strapatými vlasmi.

Aj keď na summite dominovali najmä muži, zablysli sa aj ženské líderky. Na snímke britská premiérka Liz Truss a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Zdroj: Alastair Grant

Na stretnutí samozrejme nechýbala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen (63), ktorá si aj pri tejto príležitosti si zvolila kombináciu nohavíc a krátkeho saka v jej obľúbenej fuchsiovej farbe. „Pani Ursula je klasik. Vždy má pomerne rovnaký štýl oblečenia - sako a blúzka, akurát farebné variácie mení. No možno by to chcelo aj troška zmeny. Nepokazí ani nezaujme,“ myslí si stylistka Lucia, ambasádorka wibo.sk.