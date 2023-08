V článku sa dočítate

Prečo už covid nezapĺňa nemocničné lôžka?

Je pre nás nový variant Eris nebezpečný?

Vrátia sa ešte niekedy covidové opatrenia?

Bol napokon liek Ivermectin úspešný v liečbe covidu?

Spôsobovali vakcíny proti covidu vážnejšie zdravotné problémy?

Hrozí ľudstvu ďalšia svetová pandémia?

Musí známy vedec aj naďalej čeliť vyhrážkam antivaxerov?

Vedec Jaroslav Flegr v komediálnom seriály Pumpa (2021)

Zvykne sa hovoriť, že Putin ukončil covid. A je pravda, že od ruskej invázie na Ukrajinu sa tento typ správ z médií čiastočne vytratil. Kam sa teda vírus podel a prečo už nezapĺňa nemocnice?

Súčasné varianty covidu sa nám javia ako miernejšie, no nie je to tak. Ony iba nemôžu tak efektívne zabíjať, pretože minimálne 80 % percent populácie je covidom buď premorených, alebo je proti nemu zaočkovaných. Koronavírus je tu s nami naďalej a ľudia sa ním ľahko nakazia, no drvivá väčšina ho prekoná ako ľahkú virózu.

Médiá informujú o šírení nového variantu s názvom Eris. Je niečím špeciálny či dokonca nebezpečný?

Všetko nové môže byť potencionálne nebezpečné, no osobne si nemyslím, že by šlo o niečo zvlášť hrozivého. A nemyslím si ani, že v dôsledku tejto varianty stúpne percento ľudí, ktorí by potrebovali hospitalizáciu v nemocnici. Eris síce dokáže nakaziť osoby s prirodzenou aj umelou imunitou, no väčšinou u nich nedokáže vyvolať vážny priebeh. Na druhej strane treba povedať aj to, že vo svete na covid ešte stále umiera mnoho ľudí. Keďže v mnohých krajinách je preočkovanosť, ale aj premorenosť covidom výrazne nižšia.

Covid - 19 / ilustračný záber Zdroj: Adobe Stock

Covidové opatrenia vzbudili vlnu nevôle u nemalej časti obyvateľstva. Hrozí, že by sme sa k obmedzeniam, rúškam či povinnému očkovaniu museli vrátiť?

Myslím si, že nie. Hoci ak by prišla veľká vlna nového typu, možno by západné štáty opätovne zaviedli niektoré z bezpečnostných opatrení – napríklad rúška v hromadnej doprave, čo mimochodom považujem za veľmi rozumné. V krajinách východnej Európy, ktoré viac podliehajú dezinformačným kampaniam, by sa politici návratu k akýmkoľvek opatreniam príliš obávali. Radšej by nechali rizikové skupiny na pospas osudu, než by mali riskovať občianske nepokoje či v najhoršom prípade občiansku vojnu.

Môžeme teda konštatovať, že vďaka premoreniu či preočkovaniu nás už v Európe covid veľmi trápiť nebude?

Ako sa to vezme. Nový covid nás zrejme veľmi nepotrápi, no mnohí ľudia, ktorí koronavírus prekonali, majú následky dodnes. Okrem syndrómu dlhého covidu sa u mnohých objavujú poruchy duševného zdravia, častá únava či dokonca pokles kognitívnych schopností vrátane poklesu inteligencie. Problémy sa týkajú hlavne tých, ktorí chorobu prekonali bez predchádzajúceho očkovania.

Jaroslav Flegr - evolučný biológ Zdroj: Miro Miklas

Osobne som tieto problémy skúmal na študentoch Univerzity Karlovej, kde pôsobím. Zapojilo sa ich 250. Ani jeden nebol pre covid hospitalizovaný, napriek tomu ich psychomotorická výkonnosť či IQ po prekonaní ochorenia poklesli. Ich kognitívne schopnosti boli poškodené v závislosti od toho, akú ťažkú formu nákazy prekonali .Je to smutné, ale som presvedčený, že práve tieto negatívne následky covidu budú antivaxeri prisudzovať vakcínam. A bude im úplne jedno, že odborné dáta hovoria presný opak.

Mnohí sa v čase covidu báli viac očkovania než vírusu. Vieme dnes, koľko ľudí malo vážnejšie problémy v dôsledku očkovania a aký typ problémov bol najčastejší?

