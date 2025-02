Koaličná strana Hlas-SD urobí všetko pre to, aby súčasná vláda vydržala. Uviedol to jej líder a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Argumentoval to tým, že opozícia sa nesmie dostať k moci, pretože podľa jeho slov plánuje zrušiť viaceré opatrenia na pomoc najzraniteľnejším.