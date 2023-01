Zabudnite na staré praktiky, skúste to po novom! Moderné technológie vám to predsa umožňujú. Aj vy patríte k firmám a podnikateľom, ktoré dávajú o sebe vedieť papierovými letákmi? Zabudnite na ne a skúste to online! Nevidí sa vám to? Obchodný reťazec Lidl na to stavil a ide mu to!

Určite to poznáte! Otvoríte dvere na bytovke či schránku a vypadne na vás hromada letákov, prospektov, reklamných ponúk. A vy ich znechutene pozbierate a vyhodíte do koša. A tí, ktorí ich s námahou a za veľké peniaze pripravovali, nemajú z nich žiadny osoh.

Samozrejme, nezanedbateľným dôvodom skončiť s papierovými letákmi, je aj záchrana lesov a teda i životného prostredia. Veď na letáky, ktoré vám týždeň čo týždeň chodia do schránky, padne celý les. A stromov či zelene je stále menej, takže by sme ju mali viac chrániť.

Papierových letákov je priveľa. Ľudí často otravujú a zbytočne spotrebúvajú papier. Zdroj: Profimedia.sk

Presvedčia vás iba konkrétne čísla? Tu sú! Ako prvý obchodný reťazec na Slovensku výrazne obmedzil papierové letáky Lidl. A keď ľudia zo spoločnosti vyrátali, koľko stromov tým ušetrili, ostali v nemom úžase. Tým, že Lidl zníži produkciu papierových letákov, ušetrí ročne 6 000 ton nerecyklovaného papiera. Na výrobu takéhoto množstva papiera je potrebných približne 100 000 dospelých stromov! Nie, nejde o preklep - je to stotisíc stromov.

Je to ešte dôležitejšie, ak si uvedomíme, že Lidl ušetrí ročne 100 000 dospelých vyrastených stromov, nie mladých stromčekov. Pretože kým drevina vyrastie, trvá to niekoľko rokov. Veď napríklad smrekovec sa vysádza ako jednoročná drevina, jedľa sa sadí ako 5-ročná. A vtedy sú to stále novovysadené stromčeky, ktoré musia roky rásť, aby boli využiteľné. Napríklad orech začína rodiť až v piatich rokoch a to je pritom rast tohto stromu v porovnaní s ostatnými pomerne rýchly. Veď dubu trvá asi 200 rokov, kým sa úplne vyvinie!

Dračí dub z Lozorna. Aj jemu trvalo desiatky rokov, kým dorástol do takejto krásy. Zdroj: Facebook/ Nadácia Ekopolis MARTIN BABARIK

Čiže to, že Lidl ako prvý na Slovensku výrazne obmedzuje počet papierových letákov, môže byť návodom aj pre iné firmy a spoločnosti ako ušetriť. Nielen vlastnú prácu a financie, ale aj naše lesy. Už sme spomínali, že ročne Lidl ušetrí tým, že ruší veľé množstvo papierových letákov, 6 000 to papiera, teda 100 000 dospelých stromov. Okrem zníženia počtu papierových letákov sa Lidl rozhodol vymeniť všetky papierové cenovky vo svojich predajniach za elektronické. Priemerná predajňa, ktorá je menšia a má užší sortiment, doteraz spotrebovala na cenovky viac 230 kg papiera ročne. Úspora papiera v súčte všetkých predajní prevyšuje ročne 37 ton! A to je ďalšie veľké plus pre lesy a ekológiu.

Pritom takýto postup vítajú aj sami klienti. Pred časom sa totiž Lidl na Facebooku pýtal svojich zákazníkov, akú formu letákov uprednostňujú. Až 86 % z celkového počtu 14 200 hlasujúcich sa vyjadrilo v prospech online verzie.

Lidl výrazne obmedzil počet papierových letákov, čo oceňujú aj zákazníci. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Spoločnosť na prieskum okamžite zareagovala. Nakoniec - na online komunikáciu so zákazníkmi sa Lidl orientuje čoraz viac. A hoci sme roky zvyknutí na papierové letáky, oni sa rozhodli prispôsobiť moderným úsporným trendom a predstavám zákazníkov. Pritom letáky sú pre obchodný reťazec veľmi dôležité: „Leták je našim najsilnejším komunikačným nástrojom so zákazníkom. Vďaka nemu dokážeme pravidelne informovať o našich akciových ponukách, tematických týždňoch či spoločensky zodpovedných aktivitách," vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidla zodpovedný za nákup a marketing.

Lenže, ako dodal, pre spoločnosť Lidl je ešte dôležitejšie, v akom stave je a bude životné prostredie, čo zanecháme ďalším generáciám. „Preto sme sa už pred niekoľkými rokmi rozhodli strategicky znižovať počet tlačených letákov a aj ich rozmer. Veríme, že to je správne rozhodnutie a dúfame, že nás budú nasledovať aj ďalšie reťazce,“ hovorí Martin Nagy.

Lidl okrem papierových letákov obmedzuje aj papierové cenovky a nahrádza ich elektronickými. Zdroj: Lidl

Nie je však až takým prekvapením, že Lidl ako prvý na Slovensku výrazne obmedzuje výrobu papierových letákov. Už dlhší čas patrí k tým firmám, ktoré o ekológii nielen hovoria, ale aj sa o ňu reálne starajú. V rámci projektu Voda pre stromy vysadil obchodný reťazec v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky v Tatrách vyše 1 600 000 stromčekov na ploche 640 hektárov. Názorne povedané: Ide o viac než tridsaťnásobok plochy Veľkého Hincovho plesa!