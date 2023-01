Sulíkove plány do volieb: Bude sa SaS spájať a s kým spoluprácu VYLÚČIL? ×

SaS pôjde do parlamentných volieb samostatne. Šéf strany Richard Sulík ju bude viesť do volieb ako líder kandidátky. Sulík to potvrdil v rozhovore pre TASR. Strana deklaruje, že nepôjde do vládnej koalície so Smerom-SD. Mimoparlamentný Hlas-SD nie je pre Sulíka "želaný partner".