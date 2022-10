Strana SaS berie na vedomie, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) nebol odvolaný z funkcie. Liberáli sa tak stávajú tvrdou opozičnou stranou a ich snaha o návrat do vlády je uzavretá. Po hlasovaní v Národnej rade to v utorok povedal predseda SaS Richard Sulík.

„Naši bývalí koaliční partneri plus niektorí fašisti sa rozhodli držať Igora Matoviča vo funkcii,“ povedal Sulík. „Pre stranu SaS sú snahy vrátiť sa do tejto vlády uzavreté. Nebudeme sa o to viac pokúšať,“ dodal. Liberáli tak v budúcnosti podľa Sulíka v parlamente podporia iba návrhy, s ktorými sa stotožnia.

Predseda SaS upozornil, že Matovič by nezostal ministrom bez podpory nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu, ktorým v utorok parlament posunul do druhého čítania viacero zákonov. „Vládne tu OĽANO so Sme rodina a s fašistami. Je to úplne jasné. Ja som zvedavý, čo spravia tí ľudia, ktorí hovorili, že pre nich také niečo neprichádza do úvahy,“ povedal Sulík.

Ako sa SaS postaví k novele ústavy navrhnutej stranou Sme rodina, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie, či ako budú poslanci SaS hlasovať pri štvrtkovom odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), Sulík nespresnil.