Nájdu spoločnú reč? Spory premiéra Igora Matoviča (47) a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (52) prichádzajú v pravidelných intervaloch. Ich rozdielne názory na zavedenie protipandemických opatrení eskalujú každým dňom do verejných útokov. Saskári však nehodlajú zložiť zbrane a opäť idú do boja.

Doťahovanie cez médiá a sociálne siete odštartoval údajne Sulíkov predčasný odchod z nedeľňajšieho zasadnutia krízového štábu. Podľa jeho poradkyne a pravej ruky Jany Kiššovej (45) to však nebolo celkom tak, ako povedal premiér. „Na krízový štáb chodím od začiatku ja, keďže som doň nominovaná za ministerstvo hospodárstva. Pán minister tam nechodieva,“vysvetlila s tým, že Matovičova reakcia ju zaskočila.

Ako dodala, Sulík prišiel dobrovoľne, aby sa konkrétne pýtal k jednému bodu. „Po vyše dvoch hodinách, tak ako aj plánoval, odišiel,“ povedala pre denník Plus JEDEN DEŇ. Podľa nej totiž minister nedostal štatistiky, ktoré žiadal. „Sú to dáta, na základe ktorých vieme identifikovať rizikové aktivity a až potom rozhodovať, ktoré z týchto aktivít sa zatvoria a ktoré sa nechajú povolené,“vysvetlila. Treba však zdôrazniť, že krízový štáb nemá žiadne rozhodovacie právo, slúži len ako poradný orgán vlády. „Diskusia na štábe je rôzna, no nechcem vynášať informácie,“ozrejmila Kiššová.

Na snímke sprava poradkyňa ministra hospodárstva SR Jana Kiššová a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) počas tlačovej konferencie po prvom zasadnutí Ekonomickej krízovej rady v Bratislave v stredu 15. apríla 2020. FOTO TASR - Pavel Neubauer Zdroj: Pavel Neubauer

Svojho koaličného partnera zrejme dôverne pozná aj samotný Sulík. „Keď sa Igor Matovič nasrdí, tak je osobný,“ okomentoval v utorok minister hospodárstva premiérovo správanie v Rádiu Expres. Emócie oboch, dnes už vraj bývalých priateľov sú tak riadne vybičované. Nič to však nemení na ich nesúhlasných názoroch. Naopak.

Za ekonomiku idú saskári opäť bojovať na dnešnom rokovaní vlády. Sulík totiž argumentuje dokumentom, ktorý neuvádza, že by sa niekto nakazil v reštaurácii, divadle alebo fitnescentre.

„Plošné uzatvorenie nám zničí ekonomiku. Makroekonomicky to možno vidieť nebude, ale z týchto individuálnych ľudských príbehov mi je do plaču,“ povedal minister. Za pravdu mu dáva aj Kiššová. Ako prezradila, denne jej príde približne stovka e-mailov od ľudí, pre ktorých môžu byť celoplošné opatrenia doslova likvidačné. „Len v gastre je zamestnaných 200-tisíc ľudí. Tu nejde o to, že sa nemôže niekto dobre napapať. Ide o živobytie,“ upozornila. Ako a či vôbec nájde Sulík s premiérom spoločnú reč, je zatiaľ otázne. Otázkou je aj to, ako sa bude konflikt vyostrovať. O výstupe z koalície však podľa Kiššovej nie je ani reč. „Máme ciele, plány a zodpovednosť. Vo vecnej rovine vieme komunikovať aj kritiku,“ povedala poradkyňa ministra. Rovnako ako viacerí odborníci, aj ona si myslí, že spory by sa nemali riešiť na verejnosti. „Forma by mohla byť lepšia, nie som fanúšikom mediálnych prestreliek,“uzavrela.



Celý rozhovor s Janou Kiššovou vám prinesieme v najbližších dňoch.