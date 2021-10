O súkromí predsedu SaS Richarda Sulíka dnes vieme málo. Iba prednedávnom sa verejnosť dozvedela o jeho staršom synovi Filipovi. Tento mladý muž vyrástol do krásy a dnes buduje kariéru v IT sfére.

Starší syn predsedu SaS Richarda Sulíka zažiaril na sociálnych sieťach! Šéf liberálov o svojej rodine príliš často nerozpráva a jeho fanúšikovia toho veľa o súkromí ministra netušia. Väčšinou sa ukazuje v kuchyni, keďže je známy svojou vášňou k vareniu. Minister hospodárstva však uplynulý týždeň spravil výnimku a na internet zavesil fotografiu svojho syna Filipa a tiež pridal odkaz na jeho profil.

Ako sa ukázalo, dvadsaťpäťročný Filip Sulík tvrdo pracuje na svojej postave a pravidelne zverejňuje fotky a videá z posilňovne. O Filipovi je iba málo známych informácií. Vieme však, že ako tínedžer rozbehol úspešnú modelingovú kariéru, na ktorú ho vraj nabádal otec. „Navrhoval mi to, keď som mal asi trinásť rokov. Vtedy som hovoril - čo som teplý? Myslel som si, že všetci modely sú homosexuáli,“ priznával sa Filip v rozhovore pre Plus 7 dni pred pár rokmi. O svoj výzor dbal už vtedy: „Chodím do solárka, do fitka a ku kaderníkovi. Mám delenú stravu. Nejem žiadne nadbytočné cukry a snažím sa jesť čo najviac zeleniny a ovocia. Musím veľa cvičiť a jesť, aby som naberal, ináč by som bol chudý,“ rozprával o svojej životospráve.

Kariéru manekýna odštartoval Filip Sulík náhodou. Za krátky čas stihol dostať niekoľko prestížnych ponúk: „Fotil som pre jednu raperskú značku a robil klip pre vlasovú kozmetiku,“ chválil sa. Vo Viedni v roku 2012 predvádzal Filip novú kolekciu topánok, ktorú navrhol brat popovej speváčky Madonny Christopher G. Ciccone. „Bola to zábava," spomínal v rozhovore.

Dnes to však vyzerá tak, že modeling Filip nechal v minulosti a dnes sa venuje kariére v IT. Dvadsaťpäťročný syn politika avšak aj v súčasnosti vyzerá nadštandardne dobre. Modelingové skúsenosti mu tiež neušli a starší Sulíkov syn vie, ako na fotke ukázať všetky plusy svalnatej postavy, na ktorú, zrejme, maká aj dnes.

Fotky Sulíkovho syna Filipa nájdete v galérii

