Obaja politici sa zhodli na tom, že očkovanie by nemalo byť povinné, ale dobrovoľné, a súhlasili s tým, že nákup Sputnika V bola jedna veľká "blamáž". "Treba minimalizovať škody, ale toto sú škody, ktoré idú na Marka Krajčího a Igora Matoviča," povedal Kamenický v relácii TA3 V politike. Podľa Sulíka sme prišli o viac ako milión eur. "Myslím si však, že taká veľká škoda nie je," vyjadril sa Sulík.

K daňovo-odvodovej reforme, ktorá stále nie je, Kamenický podotkol, že DPH sa isto navýši: "Ja chápem, že pán Sulík si vyvodil, že sa zvýši DPH. Daňová reforma sa nerobí tak, že sa zvolá tlačovka, kde sa niečo predstaví, a potom sa nič nerobí." Povedal, že treba rátať s celým balíkom opatrení a nielen s navýšením DPH. Podľa Sulíka príde SaS s balíkom opatrení, ktoré predstavia v utorok na tlačovej besede. "Sú to pokrízové opatrenia. Bude ich 12 a poviem to všetko v utorok. Mali by aj nahradiť končiacu prvú pomoc," uviedol Sulík. "Mne Matovič povedal, že plánuje zvýšiť DPH, ja som si to nevyvodil," doplnil na monológ Kamenického.

Na otázku, či nám hrozí do budúcnosti grécka cesta s rozpočtom štátu, Sulík povedal, že nie. Podľa Kamenického táto vláda zvyšuje dlh a problém je, že cez pandémiu bola malá finančná pomoc.

Okrem toho strana Smer-SD podľa Kamenického uvažuje, že predtým ako odvolajú premiéra, mali by odvolať Matoviča. „Premýšľame nad postupnosťou, ale rozhodne podporíme všetky kroky vrátane referenda, aby celá vláda odišla,“ povedal Kamenický. Podľa Sulíka práve takéto odvolávania, aké sa stalo pri Mikulcovi, len stmeľujú koalíciu.

Sulík však prekvapil vyjadrením, že navýšenie rozpočtu pre SIS Matovičom až o 20 miliónov eur, keď prijali Ľudovíta Makóa, by malo byť prešetrené. „Rozhodne to treba prešetriť,“ uviedol. Na záver Sulík odmietol, že by do budúcnosti vytvorili koalíciu napríklad so Smerom.

