Na Slovensko dorazila druhá plánovaná dodávka jadrového paliva. Informoval o tom na sociálnej sieti minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Slovensko sa tak zabezpečuje proti možným problémom s dodávkami paliva z Ruska v súvislosti so sankciami za inváziu na Ukrajine.

"Posledné týždne som robil kopec tajností ohľadom jadrového paliva do Jaslovských Bohuníc a Mochoviec, z ktorých pochádza 55 % všetkej elektriny vyrobenej na Slovensku. Dôvod bol ten, že som nijako nechcel ohroziť dve dlhšie plánované dodávky palivových článkov," vysvetľuje Sulík.

Zatiaľ čo prvá dodávka prišla na Slovensko pred dvomi týždňami, druhá dorazila na bratislavské letisko dnes v noci. "Ešte sa na poslednú chvíľu do toho zamotala EASA (European Aviation Safety Agency), no nakoniec sa to na druhý pokus podarilo a obrovský Iljušin pristál dnes o 2:30 v Bratislave," píše minister hospodárstva.

Celý tento rok budú podľa Sulíka v prevádzke všetky štyri reaktory a do piateho (Mochovce 3) sa v najbližších týždňoch taktiež zavedie palivo, ktorú už čaká na sklade. "Koľko je z budúceho roku pokryté, neprezradím, ale môžem povedať, že teraz je to v suchu," uviedol Richard Sulík.

"Dovoľte mi ešte pár poznámok pre tých, čo tu hejtujú, že na MH robíme figu borovú," dodal miinster.

