Naďalej si myslí, že Sulík by mal urobiť krok dozadu. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. "Predseda vlády Eduard Heger sa stretol s Richardom Sulíkom a niekoľko hodín spolu hovorili o vnútropolitickej situácii. Predseda vlády stále považuje za jediné riešenie udržanie štvorkoalície a myslí si, že Richard Sulík by mal urobiť krok dozadu. S partnermi bude počas leta diskutovať za zatvorenými dverami a verejnosť oboznámi až s konečným výsledkom," uviedol tlačový a komunikačný odbor.

Sulík označil sobotňajší rozhovor s premiérom za rozsiahly a konštruktívny, SaS však naďalej trvá na svojich podmienkach, čiže na novej koaličnej zmluve a odchode ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z vlády. Ak sa ich požiadavky nenaplnia, ministri SaS opustia k 31. augustu vládu.

Spor v koalícii sa opäť vyostril po prelomení veta prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne Matoviča. SaS a OĽANO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Pre útoky Matoviča SaS prestala opätovne chodiť na koaličné rady, vypovedala koaličnú zmluvu a očakáva do konca augusta novú.

Matovič reagoval, že SaS v septembri povalí vládu. To Sulík odmietol a tvrdí, že odchodom liberálov z koalície nepadne vláda. Deklaroval záujem na dovládnutí kabinetu. Vyhlásil však, že SaS koalíciu opustila. Heger už vtedy liberálov vyzval, aby urobili krok späť.