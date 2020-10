Podľa dostupných informácií rokoval krízový štáb o návrhoch pandemickej komisie, ktorá mala mimo iného odporúčať aj uzavretie reštaurácií, fiitnes a welness centier, plavární či iných prevádzok. A bolo to práve uzatváranie ekonomiky, ktoré postavilo premiéra Igora Matoviča (47) a Sulíka opäť proti sebe, tak ako počas prvej vlny pandémie. „Nevieme, koľko ľudí sa nakazilo v reštauráciách či fitnescentrách a už vôbec nie v divadle. Zatvorenie ich zloží na kolená a dnes na krízovom štábe som zásadne proti takýmto krokom. Áno, chráňme sa, nosme rúška, buďme zodpovední. Ale nezlikvidujme si ekonomiku, toto by už rozdýchala ťažko,“vyhlásil Sulík následne pred novinármi a z budovy odišiel.

Ministrove slová však nenechali chladnými Matoviča, ktorý reagoval, ako má vo zvyku, statusom na sociálnej sieti. „Sú ľudia, ktorí sa aj v mimoriadne ťažkej situácii nevedia správať zodpovedne. Hoci majú povinnosť byť na krízovom štábe, prídu tam na chvíľu, nevypočujú si argumenty a v pohode si odídu na obedík, hoci koniec zasadnutia najdôležitejšieho krízového štábu je v nedohľadne. A idú sa opäť hrať na pekných pred médiá ako počas prvej vlny,“vyhlásil.

Premiér v statuse zároveň uviedol, že „primitívne útoky v médiách na ľudí z pandemickej komisie a ústredného krízového štábu“výrazne znižujú šancu, že ľudia budú opatrenia dodržiavať. „To naozaj si neuvedomujeme, že na to ľudia doplatia životmi?“ pýtal sa. Zahanbiť sa nedal ani Sulík, ktorý odpovedal Matovičovi priamo v komentári pod jeho statusom. „Igor, pandemická komisia, ktorá nemá základné dáta o tom, koľkí sa kde nakazili, len strieľa od pása a presne tomu tie dnešné tliachaniny zodpovedali,“ napísal.

Podobné odkazy prostredníctvom internetu pritom veľmi negatívne začína vnímať laická aj odborná verejnosť. „Odkazovanie cez FB tu už bolo začiatkom prvej vlny a veru nepôsobilo to profesionálne. Ak lídri koalície nevedia ostať za jedným stolom počas celého rokovania, je to mimoriadne negatívny signál smerom k verejnosti. A ďalší z dôvodov, aby volič v nasledujúcich voľbách poslal týchto nevyzretých politikov opäť do opozície,“ okomentoval vzniknutú situáciu politológ Radoslav Štefančík.

Ako to už býva zvykom, k vzniknutému konfliktu sa začali vyjadrovať aj ostatní politici. Takmer všetci, až na stranícku kolegyňu Sulíka Luciu Ďuriš Nicholsonovú, si myslia, že sa minister hospodárstva zachoval minimálne netaktne. „Odchádzať počas rokovania a ísť víkendovať je absolútne neúctivé voči krajine a ľuďom, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii,“napísala na sociálnej sieti Veronika Remišová, líderka strany Za ľudí. V mene ďalšieho koaličného partnera, hnutia Sme rodina, sa vyjadril minister práce Milan Krajniak. „Sulík a SaS nenavrhujú nič, iba rúška a rozostupy. Počuli niekoľkokrát, že to nárast nakazených ani nespomalí. Oni na to nič,“zverejnil svoj názor.

Marek Krajčí a v pozadí premiér SR Igor Matovič Zdroj: Martin Baumann

Čo sa týka samotného sprísňovania opatrení, väčšina odborníkov sa na ich potrebe zhoduje, či by ich dokonca uvítala skôr. „Pandemická komisia navrhovala sprísnenie opatrení pred mesiacom. ÚKŠ sa s tým vtedy nestotožnil a to sa dnes ukazuje ako chyba. Lokálne lockdowny by mohli oddialiť zavedenie plošného lockdownu,“ vyjadril sa analytik stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku Tomáš Szalay.

A pozitívne ich vníma aj riaditeľ Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied Miloslav Bahna. „Vzhľadom na dynamiku nárastu nových prípadov, špeciálne v niektorých regiónoch Slovenska, sa mi prijatie prísnych opatrení javí ako primerané. Pre úspech opatrení bude kľúčové, do akej miery ľudia obmedzia svoje kontakty v rámci rodiny, kamarátov a známych,“povedal.

Úplne inou kapitolou sú však politici, ekonómovia či obchodníci, ktorí sa v otázke prísnych opatrení rozchádzajú. „Odhadujeme, že pre veľkú časť gastro segmentu bude opatrenie likvidačné. Z dát, ktoré zbierame v iniciatíve Zachranmegastro.sk to už teraz u všetkých prevádzok vyzerá veľmi zle. Zamestnancov už prepúšťali a plánujú prepúšťať. Takéto opatrenie to celé len urýchli a môže vyvolať následný krach väčšiny reštaurácií, klubov a barov,“uviedol Peter Štecko, riaditeľ siete Medusa Group. „Vláda zlyhala. Opatrenia prichádzajú neskoro, nekoncepčne a najmä chaoticky. Matovič ešte ako designovaný premiér tvrdil, že už má v rukách plán, ako premôcť ,hnusobu´. Dnes vidíme, že nielenže žiadny plán nemal, ale ani čas, ktorý sme po prvej vlne získali, nijako na prípravu nevyužil,“ neodpustil si ostrú kritiku exminister zdravotníctva Richard Raši.

