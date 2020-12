Šéf hospodárstva má k výrokom Matoviča čo povedať! Po tom, ako na svojho koaličného partnera premiér Igor Matovič povedal nelichotivé slová, Sulík sa rozhodol už dlhšie nemlčať a povedať, čo si o celej situácii myslí. Vicepremiér predstavil aj návrh opatrení na zlepšenine podnikateľského prostredia.

Rezort hospodárstva počas leta zbieral podnety od samotných podnikateľov, ktoré im sťažujú podnikanie. "Môžem vám povedať, že sa na nás zosypalo až 2500 podnetov zo strany širokej verejnosti,"povedal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec. Minister hospodárstva, jeho poradkyňa Jana Kiššová aj štátny tajomník Ján Oravec tieto podnety študovali a nakoniec vybrali konečných 469 podnetov, ktoré sú súčasťou kilečka 2. Z tých vybrali 50 byrokratických "chuťoviek".

"Už v tejto chvíli máme 20 podnetov, ktoré sme v medzirezortnom pripomienkovaní presadili,"povedal Oravec s tým, že už teraz majú prvé úspechy. Strana vybraa aj 50 byrokratických nezmyslov, na ktorých chcú zapracovať.

"Jeden z byrokratických nezmyslov je, že obchodníci musia po 60 hodinách vyhadzovať trvanlivé potraviny,"uviedol Oravec príklad. Jedným dychom dodal, že ide napríklad o majonezové šaláty či plesnivé zrejúce syry. Medzi nimi sú však aj také potraviny, ktoré po tomto čase nestrácajú čerstvosť. Problémom sú aj rodinní príslušníci pracujúci v rodinných firmách, ktorí sú častokrát zamestnaní "na čierno".

"Firma, ktorá by sa rozhodla papierové dokumenty previesť do digitálnej podoby, natrafí na zákon, ktorý hovorí, že to môžu robiť len právnici, advokáti a niektorí zamestnanci pošty,"dodal Oravec s tým, že práve kvôli tomu sú tieto služby finančne náročné pre firmy.

Medzi opatreniami sú podľa straníkov aj návrhy, ktoré dávajú možnosti mladým ľuďom. "Chceme umožniť študetom starším ako 15 rokov, ktorí majú za sebou povinnú školskú dochádzku, aby ohli nastúpiť na brigádu už počas leta", povedala Kiššová s tým, že podľa súčasnej legislatívy môžu pracovať po ukončení povinnej školskej dochádzky až po konci letných prázdnin.

"Dnes je deň, kedy predstavujeme naše návrhy kilečka dve, je ich 469," dostal sa k slovu aj samotný Sulík. Podnikateľské prostredie sa v minulosti podľa neho nezhoršovalo zo dňa na deň, ale postupom času.

"Teraz nás čaká vyjednávanie, ja budem tieto návrhy prerokuvávať so zamestnávateľmi a bude to témou aj našej krízovej rady,"povedal s tým, že potom bude nasledovať rozprava s ostatnými ministrami. Sulík oakáva, že v priebehu ďalšieho roka sa veľká časť z nich, no nie všetky, pretaví do praxe.

"Zrušíme povinnosť pravidelného čistenia okien na prevádzkach. Ak bez toho dokáže žiť odhadom 2 milióny domácnosti, nevidíme v tom problém," predstavil Sulík svoju "chuťovku" medzi návrhmi.