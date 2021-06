Minister hospodárstva Richard Sulík sa počas verejnej diskusie s bývalým šéfom KDH Alojzom Hlinou priznal, že nič nevie o futbale a výsledky slovenskej reprezentácii veľmi nesleduje. Faktom však je, že slovenskí futbalisti o slovenských politikoch vedia trošku viac. Niektorí z nich nie sú nadšení z predstaviteľov politickej scény a svoj postoj neskrývajú a nešetria slová ani emócie.

Takéto nepríjemné nočné "rande" zažil Richard Sulík a o tomto incidente otvorene prehovoril. Podľa neho sa v minulosti náhodou stretol so slovenským futbalistom Róbertom Makom. Bolo to o pol tretej ráno pred karaoke barom, povedal Sulík. "A z ničoho nič začal po mne strašne kričať. Akože z baru ma chcel vyhodiť. Bol o hlavu menší odo mňa, ale bol veľmi agresívny a jeho kamoši ho museli stiahnuť," povedal. Poznamenal tiež, že v tom čase vôbec netušil, kto je ten drsný mladík. "Spýtal som sa, čo je toto za magora a povedali mi, že toto je Mak. Nevedel som, kto je Mak, ale odvtedy teda viem, že to je náš futbalista," so smiechom povedal šéf liberálov.

Dodal tiež, že má zle skúsenosti aj s ďalším známym slovenským futbalistom, ktorý býva v tom istom dome, v ktorom žije Sulík. S tým sa stretáva častejšie, avšak nie pre dobré susedské vzťahy. "Ešte mám suseda Ladislava Jurkemika a viem, že on je veľmi citlivý na hudbu. Chodí vyklopkávať," povedal minister hospodárstva.

