Predseda SaS a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík v tohtotýždňovej diskusii rádia Expres potvrdil, že Igor Matovič podá demisiu a nahradí ho Eduard Heger. „Sme spokojní s dosiahnutým kompromisom. Ale o tom je politika," hovorí na úvod. Bývalý ministri SaS ostávajú a potvrdil, že aj Jana Bittó-Cigániková.

Na otázku, či sa cíti ako víťaz krízy odpovedal: „Ja by som to takto moc neprežíval. Myslím si, že omnoho lepšie je dívať sa na vec tak, že ak by sme takto ďalej pokračovali, vrátil by sa Smer jedna aj Smer dva," komentoval. „Máme príležitosť urobiť pod vedením Eduarda Hegera veľké zmeny," doplnil.

„Po Veľkej noci budem mať tlačovku, kde predstavím priority ministerstva hospodárstva na tento rok, aby ľudia mali predstavu," plány prerokovali aj s ministrom financií a premiérom krajiny. Sulík viackrát počas diskusie povedal, že nemá v úmysle sa rýpať v minulosti a nechce sa vracať k sporom s Matovičom ani ku koaličnej kríze.

Komentoval aj svoje vyhlásenie o tom, že najprv nepripúšťal variant, žeby Matovič mohol byť vôbec členom vlády, nakoniec však podľa jeho slov urobila strana SaS kompromis. „Ja viem byť len jeden Sulík. A niekde sa už musím rozhodnúť a prvý rok som počúval, že Sulík nevie robiť kompromisy. A teraz ho urobím, aby sme mohli fungovať ďalej a počúvam, že nie som principiálny. Nabudúce skúsim stojku na mihalniciach, aby boli všetci spokojní," obhajoval sa bývalý minister hospodárstva. „Aktuálne máme 10 mesiacov času, aby sme ľudí presvedčili, že budeme fungovať lepšie, ako sme fungovali doteraz," dodal.

Podľa neho bola najväčšia chyba to, že počas vlády Igora Matoviča neboli dodržiavané dohody na ktorých sa štvorkoalícia dohodla. „Ak budeme dodržiavať dohody, budeme aj dlho fungovať," okomentoval. Na otázku, či je ochotný si zahryznúť do jazyka a riešiť veci v tichosti a „neotravovať" verejnosť odpovedal: „Ale prosím vás, ja mám jazyk už teraz dosť dohryzený. Nebojte, budeme mať snahu riešiť veci za zatvorenými dverami," sľubuje Sulík.

Budúcnosť je podľa neho taká, aby sme pomohli slovenskej ekonomike. „Musíme pomôcť maloobchodu, podnikateľom a ukončiť túto pandémiu," potvrdil. Skritizoval aj Denník N, ktorý označil, že o prezidentke Zuzane Čaputovej nepíše pravdu.

Podľa neho Eduard Heger bude dobrým premiérom, na druhej strane nechcel komentovať, či Matovič bude dobrým ministrom financií. „Ak to nebude dobré, my sa ozveme. Kritikom odkazujem, aby si ľudia pred voľbami zistili, komu dávali moc. A kto ju dostal, ten ju vykonáva," okomentoval diplomaticky.

Celá kritika v diskusiach pod článkami niektorých denníkov je podľa neho oprávnená. Okomentoval aj možného nového ministra zdravotníctva generála Vladimíra Lengvarského. „Ja tohto pána nepoznám a neviem sa konkrétne vyjadriť. Ale je dobrý predpoklad, že generál urobí poriadok. Chceme dať tomu šancu, ale platí, že sa nebudeme miešať do politiky iného koaličného partnera," tvrdí. Generálove vzťahy s podnikateľom Milanom Filom okomentoval jednoducho - podľa neho Filo nie je zločinec. Podľa neho novým ministrom sociálnych vecí bude neznámy poslanec Jozef Hlinka.