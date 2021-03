Podľa premiéra Igora Matoviča robí minister hospodárstva Richard Sulík všetko pre to, aby padla súčasná vláda. A to aj napriek tomu, že pred verejnosťou tvrdí opak.

Minister hospodárstva a predseda strany SaS Richard Sulík odmieta tvrdenia premiéra Igora Matoviča (OĽANO) o tom, že sa pokúša o pád vlády a chce dosiahnuť predčasné voľby. Uviedol to na sociálnej sieti.

"Potrebujeme rekonštrukciu vlády na základe toho, ako je zložená Národná rada SR. O nič iné mi nejde, nemám dôvod prehovárať na predčasné voľby a ani som to nerobil. Píšem to, lebo som si to práve vypočul z úst premiéra a takéto klamstvá jednoducho nemôžem nechať nepovšimnuté," reagoval Sulík.

Premiér v relácii RTVS Sobotné dialógy uviedol, že Sulík urobí všetko pre to, aby súčasná vláda padla. Poznamenal, že má informácie o tom, že Sulík sa snaží kontaktovať rôznych poslancov a usiluje sa o predčasné voľby, aj keď pred verejnosťou tvrdí opak.