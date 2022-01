Celosvetová výstava EXPO Dubaj otvorila svoje brány na jeseň 2021. Každá krajina má počas svetovej výstavy deň, keď sa všetko točí okolo nej. 27. januára 2022 malo takýto termín práve Slovensko.

Oficiálne otvorenie Národného dňa Slovenskej republiky na EXPO Dubaj 2020 bolo sprevádzané vztýčením slovenskej vlajky a vypočutím našej hymny. Pri tejto príležitosti vystúpila s prejavom aj prezidentka Zuzana Čaputová. Na Národnom dni Slovenska upozornila na moderné inovácie mobility vystavené v slovenskom pavilóne. Zároveň vyzvala globálnu komunitu, aby spolupracovala na prechode k ekologickejšej ekonomike.

Prezidentka súčasne vyzvala na návštevu slovenského pavilónu, ktorý je umiestnený v časti výstavy venovanej mobilite. Návštevníci tu v súčasnosti môžu vidieť exponáty, ktoré dokumentujú pokroky krajiny v letectve, vo vesmíre aj unikátne vodíkové technológie.

Na oficiálnom otvorení Národného dňa Slovenskej republiky v Spojených arabských emirátoch nemohol chýbať ani minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS). "Hrdý som. Reprezentujeme Slovensko v tom najlepšom svetle, aby sa otvorilo svetu . Úroveň, akú sa nám podarilo dosiahnuť, dnes ocenila aj pani prezidentka. V mene celého tímu EXPO ďakujem," napísal na sociálnej sieti Sulík.

Práve minister hospodárstva za posledné obdobie "zožal" veľa kritiky pre výstavu EXPO Dubaj. Na sociálnych sieťach Sulíkovi viacerí vytýkali, prečo sa Slovensko v čase pandémie a prudkého nárastu cien energií a potravín venuje organizovaniu veľkolepých akcií ďaleko v cudzine. A či by nebolo lepšie na to určené financie použiť v ekonomike, zdravotníctve či na zdonalenie infraštruktúry. "Výletíky za dane občanov," skritizoval Sulíka nejeden komentujúci. Ozvali sa aj také hlasy, že blízko našich hraníc hrozí vypuknutie vojny a minister hospodárstva a prezidentka by v takom čase mali byť doma a nie v Dubaji.

Bryndzové halušky na EXPO výstave v Dubaji v slovenskej reštaurácii varil minister hospodárstva Richard Sulík osobne. Zdroj: fb Richard Sulík

"Viem, chlieb z toho zajtra nezlacnie. Ale rozhýbaná ekonomika raz áno. Viem, je to exotická krajina. Ale ja som si to tu nevymyslel. Tak klídek ľudia, patrí to medzi moje povinnosti a tým som sa nikdy nevyhýbal, nech to prinieslo hejtu, koľko chce," reagoval Sulík na kritiku Slovákov.

Nielen občania prejavili nespokojnosť s výjazdami Richarda Sulíka do Dubaja. Tento týždeň si doňho poriadne rypol aj minister financií Igor Matovič! Novinári sa ho pýtali na preplácanie a zabezpečovanie testov firmám, ktoré vraj vláda nerieši. Matovič ich odkázal na Sulíka, no predtým ešte ministrovi hospodárstva venoval štipľavú poznámku.