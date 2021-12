Sulík prehovoril o drogách, láske k vareniu a MAJETKOCH: Pravda o LUXUSE, ktorý má v kuchyni! ×

Medzi slovenskými politikmi azda nenájdete nikoho, kto by ochotnejšie a otvorenejšie hovoril o svojej výplate, či drogách. Minister hospodárstva Richard Sulík (53) v predvianočnom rozhovore pre denník Plus JEDEN DEŇ priznal, že s dekriminalizáciou marihuany to nevyzerá ružovo. A prezradil aj to, ako to vlastne vyzerá na jeho ranči v Austrálii. Otázky mimo politiky sme ministrovi kládli priamo v jeho kuchyni!