Koalícia je funkčná, jej členovia dokážu medzi sebou diskutovať a hľadať kompromisy. Určite dovládne až do konca volebného obdobia. Na sobotnom kongrese strany SaS v Bystrej to vyhlásil jej predseda a minister hospodárstva Richard Sulík. Zároveň avizoval, že bude opäť kandidovať na predsedu strany a chce ju viesť do najbližších parlamentných volieb.