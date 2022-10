Hoci sa SaS v rebríčkoch prieskumov drží na relatívne ustálenej pozícii, z výsledkov prieskumných agentúr vyplýva, že aj keď strana nestráca voličské preferencie náhle, ich pokles je dlhodobý. Kým podľa prieskumu agentúry AKO ešte v júli tejto strane prejavovalo sympatie až 14,7 % opýtaných, o mesiac neskôr to bolo už len 13,1 %, v septembri 12,9 % a v najnovšom októbrovom prieskume danej agentúry by SaS volilo už iba 11,5 % respondentov. Podobne klesajúcu tendenciu zaznamenala u voličov liberálov aj agentúra Focus, podľa ktorej by v júnovom prieskume Sulíkovcov volilo 11,1 % opýtaných respondentov a v novšom septembrovom 8,2 %.

Politológ Grigorij Mesežnikov predpokladá, že za klesajúcimi preferenciami liberálov je najmä ich odchod z koalície. „Časť voličov SaS s takýmto postupom nesúhlasila. A osobne sa mi zdá, že na vzniknutej situácii má svoj podiel aj nie celkom zrozumiteľný postoj strany k predčasným voľbám," zamyslel sa odborník.

Naopak, politológa Radoslava Štefančíka klesajúce preferencie SaS nijako nezaskočili. „Nejde o žiadnu novinku. Cyklická podpora SaS sa ukazuje od jej založenia. Keď SaS v určitom momente dosiahne vrchol, narastú jej krídla, sebavedomie, vytratí sa prirodzený rešpekt k voličovi a vtedy SaS začne robiť nerozumné rozhodnutia," konštatuje Štefančík so slovami, že práve toto je chvíľa, keď podpora SaS začne klesať, aby „v nasledujúcich voľbách ledva prekonala hranicu zvoliteľnosti“.

Sulíkov odchod z koalície Mesežnikov chápe, no prísľub, že liberáli rozumné koaličné návrhy podporia podľa neho naplnený nebol. O tom, či by bolo múdre v SaS zvažovať výmenu lídra strany polemizovať nechcel. „Také rady by som nedával," uzavrel Mesežnikov. Štefančík sa na vec pozerá nekompromisnejšie. „Nikto z existujúcich členov SaS nemá na verejnosti taký výtlak ako Sulík. Vyzerá to tak, že ako x ďalších slovenských strán, aj táto zanikne spolu so svojím otcom zakladateľom," uzavrel. Politológ Tomáš Koziak verí, že potenciál lídra v sebe ukrýva niekdajší štátny tajomník Martin Klus. "Dlhodobo sa ukazuje, že je silnou a výraznou osobnosťou strany," poznamenal s tým, že doba je na výmenu liberálneho lídra "zrelá".

