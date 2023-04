Sulík na úvod pripomenul, že ambície jeho strany vyhrať voľby sú myslené vážne. Doteraz totiž boli v dvoch vládach iba malou koaličnou stranou, ktorej sa podľa neho iba ťažko presadzovali dobré veci pre Slovensko. Práve preto chcú byť teraz oveľa silnejší: „To je tá zmena hry. My ideme voličov presvedčiť o tom, že aby nejaká strana vytiahla krajinu z tejto mizérie, musí spĺňať štyri požiadavky, ktoré spĺňame.“ Podľa Sulíka musí mať taká strana riešenia, odborníkov, skúsenosti a nesmie mať korupčné kauzy.

No potom to ale začalo. „Matovič je minulosť, on už v žiadnej vláde nebude,“ odpovedal na Sulík na jednu z otázok moderátora. Následne dodal, že Matovič aj naďalej robí v parlamente šaša. Líder SaS sa vyjadril aj k tomu, že v Národnej rade je na májovú schôdzu predložených veľa zvláštnych a populistických návrhov. Neobáva sa ale, že by bola do volieb kvôli podobným návrhom zvolaná mimoriadna schôdza, pod ktorú sa musí podpísať 30 poslancov: „To už nie je jeden blázon odtrhnutý z reťaze, ktorý chce zaviesť notársky overený podpis, aby som si mohol pozrieť porno.“ Návrh o sťažení pozerania porna dal do parlamentu nezaradený poslanec Martin Čepček.

O to prekvapujúcejšie ale je, čo povedal liberál Sulík na adresu kresťanov z KDH: „Uvítal by som spojenie KDH s maďarskými stranami, aby ich hlasy neprepadli.“ Líder SaS tak verejne prezradil, že by v parlamente uvítal KDH. Sulík načrtol aj to, ako sa zachová vo voľbách bratislavský župan Juraj Droba, no a neodpustil si žart na adresu lídra Sme rodina Borisa Kollára. Výroky o Drobovi a Kollárovi nájdete v galérii.