Odložte egá a odstúpte! Líder strany SaS Richard Sulík si už neberie servítku pred ústa a otvorene vyzýva strany, ktoré nemajú šancu dostať sa do parlamentu, aby odstúpili z volieb.

Sulíkovci sú v otvorenom politickom spore s Demokratmi Eduarda Hegera. Najmä exminister obrany Jaroslav Naď sa v snahe o vyškriabanie sa k piatim percentám, ktoré znamenajú vstup do zákonodarného zboru, vyslovene triafa do liberálov. Sulík stranu bývalého premiéra viackrát vyzýval, aby sa zameriavali na programové priority a nie na možných koaličných partnerov.

Podľa Sulíka by strany, ktoré „sa dlhodobo pohybujú pod hranicou zvoliteľnosti, pod tromi, štvormi percentami“, mali odstúpiť. „Hrozí, že prepadne veľké množstvo pravicových hlasov,“ varuje s tým, že v opačnom prípade bude vládu po 30. septembri zostavovať Smer Roberta Fica.

Liberáli pripomínajú nielen Demokratom, ale aj Jablku, stranám Modrí, Most-Híd, či Aliancii, že sa „chceli spájať, aby neprepadli hlasy, ale nespojili sa“.

Preto ich vyzýva, aby si spomenuli na svoje sľuby. „Vyzývam Eduarda Hegera, Jaroslava Naďa, aby nehazardovali so Slovenskom, boli zodpovední a odstúpili z volieb, inak ich hlasy prepadnú. Chcem pripomenúť bývalému premiérovi Hegerovi, aby odložil nabok svoje ego,“ tvrdí Sulík. Práve tieto strany totiž podľa neho viažu hlasy, ktoré môžu byť na budúci týždeň rozhodujúce.

Pred rokom odišiel Richard Sulík z vlády Eduarda Hegera. Dnes vyzýva expremiéra, aby sa vzdal a odstúpil z volieb. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

Netrvá na tom, že by mali odstúpiť len v prospech SaS. Sulík však má ponuku pre strany, ktoré podporia práve liberálov. „Sme pripravení s takouto stranou vyjednávať či už o obsahových veciach, ktoré by sme sa snažili dostať do programového vyhlásenia vlády, alebo o personálnych obsadeniach,“ podčiarkol Sulík.