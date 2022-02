Vláda pre tento rok zatiaľ neprijala žiadne opatrenia na pomoc so zdražovaním, či už ide o energie alebo potraviny. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo nezaradený poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. V dueli sa stretol s predsedom SaS Richardom Sulíkom, ktorý ho v závere relácie poriadne nachytal...

Minister hospodárstva Richard Sulík v relácii uviedol, že výrazný problém s elektrinou by bol až budúci rok, čo vláda odvrátila prijatými opatreniami. V prípade potravín si vie predstaviť pomoc pre dôchodcov, čaká v prvom rade návrhy od ministra financií Igora Matoviča. Pellegrini skonštatoval, že opatrenia predstavené vládou v boji so zdražovaním energií momentálne nepomáhajú. Tvrdí, že ľuďom sa len povedalo, že budúci rok a ten ďalší nič nevzrastie, problém však podľa neho budú mať aj tento rok.

Vláda pre tento rok zatiaľ neprijala žiadne opatrenia na pomoc so zdražovaním, či už ide o energie alebo potraviny, vyhlásil v relácii Peter Pellegrini. Zdroj: TREND

Poukázal aj na vysokú infláciu. "Cena elektriny pre domácnosti v tomto roku nie je problém, problém by to bol budúci rok, a tam sme konali," zdôraznil Sulík. Dodal, že problém s plynom bude až ďalší rok, a to podľa neho vláda ešte rieši. Problém s kúrením je podľa neho taký, že niektoré teplárne nenakúpili plyn včas. Zdôraznil, že tu zaviedli zastropovanie ceny. Pripustil, že ceny potravín išli hore. Podporí preto všetky kroky pomoci, ak bude dohoda v koalícii. Slovo má podľa neho v tomto prípade najmä Ministerstvo financií (MF) SR. "Dôchodcom jednorazová pomoc na tento rok pri potravinách určite áno," naznačil Sulík.

Článok pokračuje na ďalšej strane.