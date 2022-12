Predseda liberálov mal podľa trestného oznámenia ešte ako šéf rezortu hospodárstva založiť štátnu firmu Valaliky Industrial Park (VIP) so základným imaním 85 385 299 eur bez súhlasu vlády a ministra financií. „Podľa oznamovateľa mal Sulík týmto konaním spôsobiť škodu vo výške vyše 85 miliónov eur,“ informovali Topky.sk s tým, že je tu podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa.

Valaliky Industrial Park bola podľa orsr.sk založená 2. marca 2022. 25. februára sa pritom v uznesení vlády o financovaní „Strategického územia Valaliky", kde má Volvo vybudovať svoje výrobné haly, píše o konkrétnej výške investície: „Vláda ukladá ministrovi financií poskytnúť ministerstvu hospodárstva 85 385 299 eur. Ministrovi hospodárstva ukladá vydať rozhodnutie, ktorým dôjde ku vkladu do spoločnosti so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu prostredníctvom ministerstva hospodárstva vo výške 85 385 299 eur do 4. marca.“ Je teda možné, že oznamovateľ sa chytil drobnej nezrovnalosti v slovíčkach.

Prvého júla sa vláda dokonca uzniesla na investičnej zmluve medzi firmou EJL Slovakia zastupujúcej Volvo a Slovenskom zastúpeným VIP. A práve v tento deň sa s úsmevom vedľa seba postavili premiér Eduard Heger (46) a Sulík, inak pohádaný s ministrom financií Igorom Matovičom (49), ako aj predstavitelia Volva, aby konateľ VIP Miroslav Durec podpísal s investorom zmluvu. „Veľký investor na východe je mojím splneným snom. Podarilo sa to aj vďaka obrovskému nasadeniu ľudí zo štátnych firiem VIP a MH Invest II,“ povedal v ten deň Sulík. VIP odvtedy zverejnila mnoho činností, pretože má okrem iného na starosti prípravu územia, a tak sa zaoberá aj odkupovaním pozemkov, na ktorých má automobilka stáť.

Na snímke uprostred konateľ Valaliky Industrial Park ,s.r.o. Miroslav Durec pri podpise zmluvy o výstavbe závodu Volvo v industriálnom parku Valaliky pri Košiciach. V Bratislave 1. júla 2022 v Bratislave. Zdroj: Pavel Neubauer

Zaujímavosťou je, že k trestnému oznámeniu prišlo pravdepodobne až niekedy po odchode SaS z vlády, teda po 31. auguste. Podľa dostupných informácií sa polícia začala prípadom zaoberať až po tomto termíne. Krajská prokuratúra v Bratislave totiž 7. novembra odovzdala časť prípadu na NAKA. „Dňa 24. novembra bola časť trestného oznámenia vrátená z NAKA späť na krajskú políciu (KP) v Bratislave,“ povedal hovorca KP Michal Szeiff.

„Údajne je za tým jeden pán, ktorému budú vyvlastnené pozemky. Priemyselný park Valaliky je obrovské územie a má vyše 300 ha. A 1 % plochy bude vyvlastnené, lebo sa odmietli dohodnúť so štátom na znaleckej cene, a to tak bude vyvlastnené. Predpokladám, že odtiaľ fúka vietor," uviedol na margo trestného oznámenia Sulík v relácii TV Markíza Na telo PLUS. Heger a Matovič nám na otázky neodpovedali.

