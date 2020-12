Jedným z najväčších problémov koronavírusu je okrem zdravotného a ekonomického hľadiska aj jeho dopad na tých najmenších. Žiaci by sa radi socializovali a dávno im už chýba aj to, kam ešte takto pred rokom nechodili práve s nadšením. Minister hospodárstva Richard Sulík najnovšie vyjadril jasný názor, čo si o tejto skutočnosti myslí.

Termín otvárania škôl je kvôli pandémii stále nejasný. Minister školstva Branislava Gröhling už týždne bojuje za to, aby sa čo najskôr vrátili do svojich tried. Teraz sa k nemu pridal aj jeho stranícky šéf z SaS Richard Sulík. „Deti patria do škôl,“ napísal Sulík na sociálnej sieti.

Šéf liberálov si myslí, že každý deň ktoré deti trávia doma, im sťaží napredovanie v štúdiu. Vraj je preto najvyšší čas, aby sa vrátili k svojim spolužiakom: „Už ich viac nemôžeme držať doma, dlžíme im kvalitné vzdelanie.“ Pre žiakov je dištančné vzdelávanie čoraz väčší problém a okrem spomalenia naberania nových vedomostí, im chýba aj sociálny kontakt.

Hlavný hygienik Ján Mikas sa nedávno vyjadril, že sa bude hľadať cesta na otvorenie škôl, no podľa neho treba byť aj opatrný. „Cieľom všetkých je, aby sa žiaci a študenti dostali do škôl, ale musíme pragmaticky pozerať na situáciu a zhodnotiť riziko,“ povedal Mikas.

