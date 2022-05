Za návštevu celebritnej rodiny na Slovensku môže práve Richard Sulík, ktorý Roberta Geissa osobne pozval počas ich stretnutia v slovenskom pavilóne na EXPO Dubaj. Spoločne sa vtedy dohodli, že v našej krajine natočia špeciálny diel svojej televíznej šou a tento plán sa napokon stal realitou.

Minister hospodárstva sa „Geissenovcom”, ako ich našinci volajú, venuje ako správny hostiteľ. Počas víkendu im dokonca vybavil exkluzívnu prehliadku v Národnej rade SR, kde im robil spoločnosť aj saskársky podpredseda parlamentu Milan Laurenčík. Týždenníku PLUS 7 DNÍ sa podarilo urobiť zábery, ako sa Roooobert Geiss dostal až priamo k rečníckemu pultu, kam môžu za bežných okolností len vyvolení. To, samozrejme, nemohlo ostať bez povšimnutia.

Bolo takmer isté, že tieto fotografie sa budú komentovať aj počas nedeľných politických diskusných relácií. Ako prvý to spomenul zhrozený Andrej Danko v relácii TA3 V politike, no pobúrený bol v O 5 minút 12 aj predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Tomu sa nepáčilo, že Geiss bol v sále NR SR v tričku s lebkou. „Je to zneuctenie a je to nejaký pokútny milionár. Toto má byť úlohou ministra? Behať tri dni s Geissovcami?" rozhorčoval sa.

Sulíkovi jeho aktivitu vytkol aj politológ Radoslav Štefančík.