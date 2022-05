Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v piatok v pléne Národnej rady (NR) SR navrhol stiahnuť z rokovania protiinflačnú pomoc, poctivo ju pripraviť a nechať prejsť riadnym legislatívnym procesom. Daňový bonus na dieťa by mal byť podľa neho naviazaný na nezdaniteľné minimum. Tvrdí, že v súčasnosti bonus dostanú aj bohatí, ktorí ho nepotrebujú.

Sulík skonštatoval, že na všetky deti v rodine by sa nemal uplatňovať rovnaký daňový bonus.

"Štát nemusí prvé dieťa tak podporovať ako tretie," dodal. Najviac v záujme štátu podľa neho je, aby rodiny mali tretie dieťa, na to by sa podľa neho malo platiť najviac. Tvrdí, že daňový bonus by mal následne od ďalšieho dieťaťa klesať.

"Keby sme to chceli robiť poriadne, tak daňový bonus na dieťa naviažeme na nezdaniteľné minimum," poznamenal Sulík, podľa ktorého by bohatí nemali dostať nič.

Odstupňované by podľa neho mali byť aj prídavky na deti, a to tak, aby ich nedostávali aj bohatí ľudia. V súvislosti s voľnočasovými poukazmi uviedol, že zákon je zle napísaný a nevykonateľný.

Návrh mal podľa neho posúdiť Útvar hodnoty za peniaze. Podotkol, že ide o veľmi pochybne kryté výdavky. Opätovne kritizoval, že sa majú zobrať prostriedky obciam. Vyzval na stiahnutie návrhu. Mal by sa podľa neho predložiť do parlamentu v riadnom legislatívnom procese.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) reagoval s tým, že osobne viedol 14 rokovaní s SaS o pomoci rodinám. Tvrdí, že SaS tento návrh urobila nekrytým.

"Pre nás rodina hodnota je," zdôraznil. Hlasovanie o protiinflačnej pomoci je podľa neho "zápasom o charakter štátu". "Ste najväčšia chyba, čo sa týka sociálneho cítenia tejto vlády," adresoval Matovič poslancom SaS.