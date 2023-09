Pamela Záleská ako sudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) podľa vlastných slov poškodila práva odsúdeného. Nestihla totiž v 30-dňovej lehote vyhotoviť písomné uznesenie v prípade obnovy súdneho konania s Vladimírom Mišenkom. Ako sudkyňa pritom mohla požiadať o predĺženie lehoty, to však neurobila.

Jej šéf, predseda ŠTS Ján Hrubala, na ňu preto podal návrh na disciplinárne konanie. Navrhoval jej znížiť plat o 30 % počas troch mesiacov. Ako Hrubala spresnil, ide o najvyšší možný trest, aký mohol svojej podriadenej udeliť. „Išlo o zanedbanie povinnosti z nedbanlivosti, z dôvodu pracovného vyťaženia,“ vysvetlil Hrubala svoj návrh.

Pamela Záleská vinu nepopiera. Pred senátom NSS skutok oľutovala, no dohodu o vine a treste odmieta. Tvrdí, že uznesenie vyhotovila v riadnom termíne, len ho zabudla zaevidovať do elektronického súdneho systému. „Nezmením to, som si vedomá, že ide o moju chybu, čo dokazuje, že nie som stroj a ani dokonalá. Ublížila som odsúdenému v prípade, keď na konaní ani nebol prítomný a veľmi ma to mrzí,“ uzavrela sudkyňa.

Senát NSS sudkyňu Záleskú 4. septembra uznal vinnou a udelil jej napomenutie. Rovnako je povinná uhradiť štátu trovy konania vo výške 120 eur.

Prípad sa týka neskorého písomného vypracovania súdneho rozhodnutia o návrhu Viliama Mišenku na obnovu konania v kauze Euromont. Senát ŠTS tento návrh v januári zamietol. Sťažnosť odsúdeného bola na Najvyšší súd SR doručená 20. júna.

Vladimír Mišenka si mal v roku 2009 objednať vraždu svojej švagrinej Zuzany Mišenkovej. Namiesto nej však o život prišiel iný človek a ďalší utrpeli zranenia. Mišenka sa po čine dal na útek. V roku 2013 bol vypátraný vo Venezuele a prevezený na Slovensko. Z vyšetrovacej väzby bol prepustený, čo využil na druhý útek. 2. júla 2020 ho zatkla rakúska polícia. Odpykávať si má 23-ročný trest.