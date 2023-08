Odhalenie, ktoré okamžite zaplavilo internet, priniesol aktivista Martin Daňo, ktorý sa ocitol náhodne v ubytovacom zariadení Vila Zvonica v Novej Lesnej. Podľa svojich slov zostal v šoku, keď zistil, že je tam ubytovaná aj novinárka Tódová so sudkyňou Záleskou, a to v jednej izbe. Do hotela mali prísť spoločným autom. Ako Daňo informoval, v hoteli v Tatrách boli Tódová a Záleská ubytované v izbe, ktorá nemá ako jediná v celom zariadení číslo a zrejme slúži na anonymné ubytovanie „priateľov“ majiteľa. Ráno si Daňo všimol, ako nakladajú do auta svoje bicykle a odchádzajú z hotela.

Na ich spoločnej dovolenke by, samozrejme, nebolo nič zvláštne, keby Tódová, nebola známa novinárka, ktorá dlhodobo informuje o veľkých trestných kauzách. Zo strany niektorých politikov čelí novinárka dlhodobo podozreniam, že zverejňuje informácie nezákonne uniknuté zo živých spisov, čím môže ohroziť, prípadne úplne zmariť vyšetrovanie. Podľa zákona smú totiž nazerať do vyšetrovacích spisov len oprávnené osoby a posúvanie takýchto informácií je trestným činom. Odhalenie blízkeho vzťahu novinárky so sudkyňou rozbehlo špekulácie, či sa Tódová práve týmto spôsobom nedostáva k citlivým informáciám, ktoré následne uverejňuje vo svojich článkoch.

VIDEO: Šéf Smeru Robert Fico reaguje na Tódovú a Záleskú, ktoré prichytili na dovolenke v Tatrách:

Na názor sme sa pýtali aj Transparency International Slovensko (TIS). „Zverejnené informácie naozaj potvrdzujú osobnú známosť novinárky a sudkyne, čo zjavne v časti spoločnosti vyvoláva pochybnosti, a preto by bolo prínosné otvorené komunikovanie v danej veci zo strany oboch aktérok i Denníka N. A to vrátane objasnenia zo strany denníka, akým spôsobom pokrýva a mieni pokrývať informácie o rozhodovaní danej sudkyne,“ upozornilo TIS.

Denník Plus JEDEN DEŇ oslovil aj Denník N, ako aj sudkyňu Pamelu Záleskú. „Nevidím dôvod komentovať súkromie Moniky Tódovej. Stojíme za ňou a odmietame praktiky, ktoré ohrozujú bezpečnosť novinárov,“ stroho odpísal šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný. Záleská do uzávierky na naše otázky nereagovala.

Pre náš denník reagoval aj šéf Záleskej, predseda Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Ján Hrubala. "Tak ako je zabezpečovaná a chránená nezávislosť, vážnosť a dôstojnosť výkonu funkcie sudcu a sudca bez následkov nesmie urobiť nič nedôstojné, tak na verejnosti, ako ani v rámci rozhodovania, tak je chránený aj súkromný život sudcu, pričom do portfólia oprávnení predsedu súdu nepatrí sledovať jeho neverejné prejavy. Samozrejme, žiadny z druhov súkromných aktivít nesmie mať vplyv na rozhodovanie sudcu a na jeho prístup k stranám a k verejnosti," uviedol Hrubala.

Sudkyňa Záleská už na jar tohto roku musela vysvetľovať svoj vzťah k Tódovej z Denníka N. V rámci disciplinárneho konania 15. marca povedala: „Pokiaľ sa ma pýtate na vzťah s pani novinárkou Tódovou, pýtate sa ma, či som vyniesla nejaké informácie alebo či som jej sprostredkovala informácie, ku ktorým nemala mať prístup. Nie, žiadne informácie som pani Tódovej ani žiadnej inej novinárke či novinárovi nesprístupnila.“ Na naše otázky však teraz Súdna rada, ktorá dohliada na činnosť sudcov, neodpovedala.

Ku kauze sa vyjadrili aj politici na sociálnej sieti. „Pamela Záleská nachytaná na spoločnej dovolenke s Monikou Tódovou je potvrdením, že špecializované inštitúcie v podobe špecializovanej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu sú skompromitované inštitúcie, ktoré treba okamžite rozpustiť,“ reagoval na správu poslanec Tomáš Taraba (SNS-Život NS).

„Spoločné dovolenkovanie Záleskej a Tódovej, ktorá v článkoch likvidovala povesť a prezumpciu neviny obvinených, o ktorých rozhodovala jej kamoška Záleská, by mali okamžite preveriť všetky rozsudky, v ktorých rozhodovala Záleská a nevylúčila sa zo zaujatosti. Rovnako by okamžite mala Záleská podstúpiť vyšetrovanie, či v minulosti taká častá nadmerná informovanosť pani Tódovej nepramenila práve v úniku informácií od Záleskej a či sa ona o ne nedelila s Tódovou na spoločných dovolenkách a možno aj v spoločnej posteli,“ uviedol tiež Taraba.

„Takto vyzerá nezávislé súdnictvo a objektívna žurnalistika v praxi. Sudkyňa Pamela Záleská rozhoduje v konaniach, o ktorých zhodou náhod píše tendenčné články jej partnerka Monika Tódová z Denníka N. Sudkyňa Pamela Záleská dáva nezákonné výhody kajúcnikom, o ktorých zhodou náhod píše promo články jej partnerka Monika Tódová z Denníka N,” okomentoval správu bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý kandiduje vo voľbách za Smer-SD.

Prečítajte si tiež: