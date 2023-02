Napriek schválenému termínu predčasných volieb na 30. september sa stále rieši, či by predsa len nemali byť skôr. Iniciuje to opozícia, ktorá má poslednú možnosť zvolať mimoriadnu schôdzu. Ak tak urobí, otvoríte ju?

- Ak by sme mali mať voľby v júni, tak by sme o tom museli rozhodnúť začiatkom marca, pretože voľby musia byť vyhlásené 120 dní pred ich konaním. Matematicky to vychádza tak, že zhruba do piateho marca by musel byť termín schválený. To podľa mňa nestíhame, pretože normálna schôdza sa začína 14. marca. Mimoriadnu schôdzu neotvoríme z toho dôvodu, že v súčasnosti bolo málo poslancov „k dispozícii“, pretože sa začali jarné prázdniny, poslanci sú rozcestovaní po rôznych exotických dovolenkách alebo sú na horách s deťmi. V prázdninovom období je ťažké nahnať 76 opozičných poslancov do práce, ktorí by povedali, že chcú skorší termín predčasných volieb.



To však príliš nekorešponduje s tým, ako opozícia verejne tlačí na to, aby voľby boli skôr než v septembri.

- Je to len ich dopredu plánovaná aktivita. Oni voľby v júni ani nechcú, im septembrový termín vyhovuje. Je to ich politický marketing, ktorý hrajú na svojich voličov a snažia sa ho dávať do roviny, že za nich bojujú. Ak by totiž predčasné voľby skutočne chceli, mali by na mimoriadnych schôdzach plné dochádzky. Tak ako sme to robili my v koalícii. Keď sme riešili pre nás dôležité veci, boli sme tam do nohy všetci. Napríklad ako vtedy, keď sa rozhodovalo, či bude Robert Fico vydaný na väzobné stíhanie. Takže vidíme realitu, čo opozícia naozaj chce.



K tejto téme sa ešte dostaneme, ale povedali ste „my v koalícii“. Stále sa cítite ako člen koalície, hoci ste z klubu OĽaNO vystúpili a pôsobíte ako nezaradený poslanec?

- Áno. Vždy podporujem koalíciu, pretože v súčasnosti inú, lepšiu alternatívu nevidím. Bol som súčasťou tejto koalície a na to už ani história nikdy nezabudne. A história povie, či sme urobili dobre. Vždy budem stáť na strane demokratov a demokratických síl. Preto im budem pomáhať a podporovať dobré návrhy zákonov.



Karty prednedávnom zamiešala prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá vyzvala na upratanie chaosu v parlamente a dodala, že súčasná situácia je natoľko neúnosná, že si to žiada skorší termín predčasných volieb. Čo si o tom myslíte?

- Keďže všetci rátame s tým, že prezidentka sa bude znova uchádzať o svoj post v najbližších voľbách, je jasné, že úradnícku vládu nechce, pretože by za ňu musela prevziať plnú zodpovednosť. A taká vláda, ktorú by milovali všetci občania, neexistuje. Kto vládne, tomu zvyčajne preferencie klesajú a to by sa týkalo aj preferencií Zuzany Čaputovej. Myslím si, že sa snaží utlmovať vzťahy medzi koalíciou a opozíciou a nájsť nejaký konsenzus v tom, kedy tie predčasné voľby budú. Ukazuje, že jej je relatívne jedno, kedy to bude, len nech sa dookola opozícia a koalícia neháda. Možno tým, že spomenula skorší termín len naznačila, že by prišlo množstvo povestných atómoviek. Uvedomuje si, že sa musíme správať zodpovedne najmä k občanom a rozpočtu.



Vás jej vyjadrenie prekvapilo?

- Zčasti áno. Myslím si, že ho robiť nemala a myslím, že by momentálne mohla riešiť iné veci. Ako poslanec parlamentu musím povedať, že v súčasnosti fungujeme tak dobre, ako sme nefungovali nikdy. Prechádzajú nám návrhy zákonov, vnímam omnoho menej hádok, ako doteraz a parlament podľa môjho názoru funguje najefektívnejšie, ako tomu bolo kedy v histórii.



Pochvaľujete si fungovanie. Znamená to to isté, čo tvrdí Igor Matovič, že od kedy odišla SaS z vlády a koalície, sa pracuje ľahšie?

- Myslím si, že od kedy sú Igor Matovič a Richard Sulík v parlamente a nie sú súčasťou vlády, je vidieť, že sa vôbec tak nenaťahujú a maximálne sa pohádajú v parlamente. Dokonca ich tam málokedy oboch vidím v jednej miestnosti. Každý z nich si robí poslaneckú robotu, sústredia sa na voľby a nenaťahujú sa na volovinách, pretože o ničom dôležitom už títo dvaja kohúti v klietke nerozhodujú.



Ako hovoríte, sústredia sa na voľby a kampaň. Súčasťou tej Matovičovej budú zrejme viaceré kontroverzné návrhy, ktoré začal predkladať. Prvým bolo trojnásobné zníženie platov poslancov. Čo si o tom myslíte?

- Myslím si, že poslanci by si mali výšku svojho platu určiť na začiatku volebného obdobia. Príde mi trápne a nezodpovedné, aby som určoval výšku platov poslancov v budúcom období, bez ohľadu na to, či tam budem alebo nie. Tí súčasní dostávali na účet štyri a pol tisíc eur v čistom a tým budúcim chcú dať dvetisíc. To mi príde choré. Súhlasím však s tým, že by sme mali niečo robiť s platmi poslancov a prekopať celý systém, ktorý funguje. Pretože ten v súčasnosti nemotivuje poslancov vykonávať si svoju prácu, stretávať sa s ľuďmi, tvoriť legislatívu... Momentálne to je tak, že nemusíte chodiť do práce, prídete pár krát zahlasovať a vždy dostanete plný plat a prakticky môžete obsedieť celý deň doma na zadku. Skúsme nastaviť nejaké pravidlá pre tých, ktorí do práce nechodia, aby mali cez rôzne systémy znižované odmeny.

Matovič však navrhol, že poslancom by doplácali ušlý zisk samotné strany.

- S tým nesúhlasím. Strana by takým spôsobom vedela ovplyvňovať priamo poslancov aj v tom, či zo strany má odísť, alebo nie. Myslím si, že systém odmeňovania poslancov by mala vždy viesť iba Kancelária NR SR, ako je tomu teraz.



Prezidentka narážala zrejme na návrh Igora Matoviča, ktorý chce dávať 500 eur každému, kto príde v septembri voliť. O tomto jeho návrhu si myslíte čo?

- To je taktiež už súčasť predvolebnej kampane. Všetci vieme, že je to nereálna hlúposť, nezodpovedné voči verejným financiám a tento návrh nemá žiadnu šancu prejsť. Vidíme, že Igor v súčasnosti prichádza s podobnými nápadmi, robil to tak aj ako opozičný poslanec. Možno tým niekoho zaujme, možno niekoho odradí. Je to líder strany a sám je zodpovedný za ich politický marketing. Myslím si však, že väčšina obyvateľov pochopila, že je to v tomto prípade len populistický krok, ktorý ja osobne nepovažujem za správny, takto mrhať finančnými prostriedkami.



Toto je názor len vás, alebo celej Občianskodemokratickej platformy (ODP), ktorej ste súčasťou?

- Myslím si, že názor celej ODP je taký, že nebudeme podporovať návrhy zákonov, ktoré majú brutálne negatívny dopad na štátny rozpočet a nie sú finančne kryté. Igor Matovič k tomu nepredstavil krytie, preto o ODP nepodporí.



Čisto teoreticky. Ak by na to krytie zohnal?

- Nemyslím si, že to je možné. Určite však takýto spôsob motivovania ísť k voľbám nepodporujeme a môžeme to považovať aj za volebnú korupciu.



Ako to momentálne vyzerá v parlamente vo vzťahu k ODP? Vieme, že Jozef Pročko ako prvý inicioval, aby ste si všetci okamžite odsadli od ľudí, ktorí ostali v klube OĽaNO. Sú medzi vami napäté vzťahy?

- Vzťahy sú rôznorodé. S väčšinou máme korektný vzťah. Sú však aj medzi poslancami OĽaNO takí, ktorí nám vyčítajú, čo sme urobili. Akokeby zabudli na naše priateľské vzťahy. Veď sme ostali ľuďmi. Jediný rozdiel je v tom, že nie sme v klube OĽaNO ale vždy podporujeme skoro všetky ich návrhy v parlamente ako aj ministrov. Bohužiaľ, stále sa nájde pár individualít, s ktorými nespolupracujeme a ktorí sa nesprávajú celkom korektne voči nám.



O koho ide?

- Napríklad taký Milan Kuriak, ktorý sa strašne snaží svoje návrhy pretavovať cez ideológiu a nás všetkých považuje za nejakých bláznivých liberálov a podobne. V prvom rade sme ľudia. Ja sám som konzervatívny politik, ktorý uznáva konzervatívne hodnoty. Ale na rozdiel od Milana si myslím to, že kresťanský život by sme v prvom rade mali žiť my a neprenášať to na úkor cirkvi do politiky a nútiť všetkých ľudí žiť na úkor cirkvi. On to nevie pochopiť a občas je z toho nervóznejší a agresívnejší a má potrebu všetkým za to vynadať. Ale neuvedomuje si, že možno je to práve on, kto sa vo svojich názoroch mýli.



Ako vyzerajú vzťahy s ostatnými politikmi? Rozumiete si s niekým aj z opozície?



A naopak, z koaličných?

- Určite s Milanom Potockým alebo s Peťom Pollákom. A za veľmi dobrú priateľku považujem aj Maťku Šofranko, s ktorou máme perfektný kolegiálny vzťah.



Spomedzi koaličných poslancov ste jedným z mála, ktorí nemajú problém poukázať aj na pochybenia vo vlastných radoch. Najnovšie je to minister pôdohospodárstva Samuael Vlčan.

- Od samotného začiatku som cítil, že staviť na Vlčana nebolo správne. Isto si všetci spomínajú na video z tej "zázračnej" chaty, kde bol Robert Fico, ktorý spomínal, že "tam majú svojho Sama a svojho Jožka". Myslel tým Samuela Vlčana a šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozefa Kissa. Divné boli už ministrove prvé kroky po nástupe do úradu. Zrušil protikorupčnú jednotku, ktorú zaviedol jeho predchodca Ján Mičovský, čo je veľmi zvláštne. Prečo niektorý minister ruší niečo také? Následne na to Kiss vyhodil protikorupčnú aktivistku Zuzanu Šubovú, ktorá mala na starosti rôzne fungovanie procesov. O jej protikorupčnosti nemôže nikto pochybovať, pretože v minulosti sama podala trestné oznámenie na vlastnú sestru, ktorá s bývalou ministerkou Gabrielou Matečnou robila nejaké podvody v rezorte. Našli sme tam taktiež množstvo problémov, napríklad, ako boli vyplácané farmárom dotácie, ktoré mali dostať a nikdy k tomu neprišlo, alebo napríklad to, ako Šubová prednedávnom poukázala na kauzu svíň, kde štátny tajomník, ktorý mal päť či šesť prasiatok dostal dotáciu a po skončení aj obrovské odstupné. Okrem toho boli na PPA zamestaní ľudia, ktorí boli v rovnakom čase v dozorných radách finančnej skupiny Slavia Capital, čo je v rozpore s interným poriadkom PPA. Je tam aj množstvo ďalších problémov, napríklad farmár Oravec, ktorý sa nevie dostať ku svojím peniazom, ktoré mu patria. Dokonca odborníci z Európskej únie povedali, že keď bola najnovšie udelená akreditácia pre PPA, malo ju ministerstvo udeliť len dočasnú, no Vlčan ju udelil dlhodobú a celkovú. V súčasnosti agrovýbor na európskej pôde rieši to, aby bola slovenskej PPA zobraná akreditácia a dostala ju rakúska strana a tá by vyplácala dotácie.



Prečo?

- Pretože neveria, že slovenská PPA funguje správne. V dostupnom čase aj s pani Šubovou zverejníme ďalšie informácie týkajúce sa ministra Vlčana a šéfa PPA Kissa a fungovania dotačných schém. Považujem to za veľký problém tejto vlády, hoci ju podporujem, ale minister Vlčan vo svojej pozícii nemá čo robiť. Pevne verím, že ho pani prezidentka čoskoro odvolá, aby sme po rokoch vrátili spravodlivosť a transparentnosť na Ministerstvo pôdohospodárstva SR.



Riešili ste o nejako osobne aj priamo s ministrom?

- Áno. Na hodine otázok v parlamente som sa ho na nominácie a dotácie pýtal. Namiesto toho, aby mi odpovedal, začal po mne útočiť, tak už aj z toho si môžu ľudia urobiť ľudia úsudok. Dokonca mi vykrikoval, že som súčasťou organizovanej skupiny a prirovnal ma k Marianovi Kočnerovi.



Prebehla medzi vami debata po tejto hodine otázok?

- Vôbec. V pondelok na to urobil tlačovú konferenciu, kde ma opäť okydal a povymýšľal si somariny, že spolupracujem s farmárom Oravcom, ktorého som, odkedy som v poslancom a členom agrovýboru videl možno dvakrát a maximálne sme si podali ruku. Vlčan sa ma snaží očierňovať, ale určite mu to nevyjde. Ja používam jasné dáta, čísla a fakty a Vlčan konšpirácie. Vždy hovorím padni komu padni. Pre mňa je čistota a bojovnosť proti korupcii to, čo ma najviac motivuje a to je možné vidieť aj v tom, že kritizujem aj do vlastných radov.



Vyzerá to však, že v boji proti Vlčanovi ste sám.

- Myslím si, že aj viacerí poslanci sú oboznámení s činnosťou ministra, ale z nepochopiteľných dôvodov mlčia. Veľa z nich za mnou prišlo, mnohí mi povedali, že ma podporujú, a že taktiež neveria Vlčanovi, ale zatiaľ nechcú hovoriť nič nahlas. Verím, že postupom času sa pridajú. Ja som šiel do protikorupčného hnutia OĽaNO a každý vedel, že na každú korupciu, o ktorej viem, budem poukazovať.



Prišiel aj niekto s opačným názorom, aby vás odhovoril od rýpania do ministra?

- Nie. Myslím si, že takí poslanci, ktorí by až tak veľmi dôverovali Vlčanovi, sa nenájdu.



Vašim cieľom je teda čo?

- Aby bol Vlčan zo svojej funkcie odvolaný a rovnako tak aj šéf PPA Kiss.



