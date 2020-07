Nad sudcami sa zmráka: Ministerka spravodlivosti chce zrušiť sudcovskú imunitu!

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) chce z ústavy vyňať ustanovenie o sudcovskej rozhodovacej imunite, nechce ich však trestať za právny názor. Zrušiť chce aj nutnosť súhlasu Ústavného súdu na väzobné stíhanie sudcov. Uviedla to na tlačovej konferencii, kde predstavovala ústavnú reformu justície, ktorá by mala v piatok ísť do medzirezortného pripomienkového konania.