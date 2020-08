Meno sudcu Michala Trubana naposledy rezonovalo médiami po tom, čo do väzby nevzal nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. Tentoraz bude podľa informácii Denníka N musieť sudca Truban polícii, ale aj predsedovi súdu Jánovi Hrubalovi vysvetľovať, za akých okolností kúpila jeho dcéra Natália byt v Bratislave.

Denník N totiž zistil, že advokátka Trubanová je vlastníčkou bytu, ktorý predtým vlastnila spoločnosť SPV81, v ktorej v minulosti pôsobil ako konateľ aj advokát Ján Gajan. A práve meno tohto advokáta je spájané v súvislosti s úplatkárskou kauzou Dobytkár.

Na otázku, či sa Gajanom pozná, mala Trubanova dcéra odpovedať, že ho „pozná ako advokáta“.Zároveň však vyhlásila, že s Gajanom nijako neriešila kúpu svojho bytu, pričom podrobnosti o kúpe, kúpnu cenu ani rozlohu bytu nechce zverejňovať a považuje to za šikanu a zásah do svojich práv. „Pracovná skupina Dobytkár informáciami o vlastníckych právach k nehnuteľnostiam disponuje, no k priebehu a okolnostiam doterajšieho vyšetrovania ďalšie informácie zatiaľ nemôžeme poskytnúť,“povedal pre Denník N hovorca Policajného prezídia Michal Slivka. Viac informácii sa dočítate na stránkach Denníka N.