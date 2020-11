V oboch prípadoch vzal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) svoj návrh na väzobné stíhanie späť. "Na základe včerajšieho výsluchu, ktorý dnes pokračoval, tak prokurátor voči Bernardovi S. vzal návrh na vzatie do väzby späť. Takže na základe tohto bol klient okamžite prepustený na slobodu. Je to podľa mňa veľmi dôležitý a pozitívny signál pre všetkých, ktorí momentálne možno sú v rovnakom rozpoložení ako on. Dôvodom je, že sa vysvetlili na včerajšom výsluchu dôvody, ktoré viedli prokurátora k podaniu návrhu na väzbu a samozrejme aj akt a miera spolupráce,"uviedol pre médiá obhajca Bernarda S. Peter Kubina.

Bernard S. bol vypovedať na ÚŠP 29. októbra a začal s políciou spolupracovať. Následne v stredu (4.11.) podal na neho na ÚŠP trestné oznámenie bývalý policajný prezident Tibor G.

Ten je od nedele stíhaný väzobne, ako aj ďalšie štyri osoby zadržané počas štvrtkovej (5.11.) akcie NAKA pod názvom Očistec. O tom, či bude stíhaný väzobne aj bývalý šéf NAKA Peter H., by mal sudca ŠTS rozhodnúť v nedeľu vo večerných hodinách.

Peter H. je podľa slov jeho obhajcu Ľubomíra Hlbočana hospitalizovaný v zlom psychickom stave. Sudca bude rozhodovať podľa jeho slov v zákonnej lehote, tzn. "od stola". Peter H. nebol schopný v sobotu (7.11.) absolvovať výsluch pred sudcom ŠTS.