Vecou sa bude opätovne zaoberať Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica. Dovolanie podala Žitňanská v roku 2017. NS SR zrušil prvostupňový rozsudok ŠTS a následne aj právoplatný verdikt NS SR a prikázal súdu nižšieho stupňa, aby v úplatkárskej kauze, v ktorej bol odsúdený bývalý riaditeľ Daňového úradu v Dunajskej Strede Dušan Klvaňa, nanovo rozhodol.

Súdy sa podľa dovolacieho senátu NS SR nedostatočne vysporiadali so svedeckými výpoveďami. NS SR je za to, aby sa výpovede svedkov nanovo prehodnotili a doplnili. NS SR poukázal aj na to, že Salmanovci boli oslobodení v júli 2015 a až v auguste bolo podmienečne zastavené stíhanie exriaditeľky Daňového úradu v Šamoríne Márie Z. NS SR tiež upozornil, že v tejto úplatkárskej kauze bol odsúdený exriaditeľ Klvaňa. Proti pondelkovému rozsudku nie je možné podať žiadny opravný prostriedok.

Podľa obhajcu Viktora Križiaka sa NS SR "pustil na veľmi nebezpečnú pôdu" a rozhodnutím boli porušené práva jeho klientov. Zo štatistík vyplýva, že 98 percentám mimoriadnych dovolaní NS SR nevyhovie. Obracia sa na Ústavný súd SR v Košiciach s ústavnou sťažnosťou, najmä čo sa týka zaujatosti členov senátu.

NS SR pôvodne v novembri 2016 oslobodil podnikateľov v prípade podplácania exriaditeľa Klvaňu. Podnikatelia si podľa obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v apríli a máji 2010 zabezpečili neoprávnené vyplatenie nadmerných odpočtov DPH vo výške 443-tisíc eur.

Za desaťpercentnú províziu mal vyplatenie zabezpečiť práve Klvaňa. Úplatok mal exriaditeľ prevziať osobne. Z titulu svojej funkcie mal zabezpečiť bezproblémové vyplatenie nadmerných odpočtov a zároveň včas poskytovať služobné informácie o dožiadaniach z iných daňových úradov a polície.

Bývalého riaditeľa však NS SR v decembri 2015 odsúdil na sedemročný trest odňatia slobody práve za úplatky od ruských podnikateľov. NS SR uznal Salmanovcov za vinných v inom prípade, a to z podplácania Márie Z. Podľa obžaloby podnikatelia Márii Z. sľúbili za vybavenie bezproblémového vrátenia DPH rovnako desať percent z uplatnených odpočtov. Mária Z. dostala úplatok 40-tisíc eur v hotovosti.

Sergeja odsúdili v tomto prípade na sedem rokov a jeho syna Alexandra na šesťročný trest odňatia slobody. Alexandra z výkonu trestu odňatia slobody podmienečne prepustili v roku 2017 a jeho otca v roku 2018.