"Sťažnosť prokurátora podanú v neprospech obvinených Š. M., P. Sch., M. S. senát zamietol. V časti námietok zaujatosti, ktoré vzniesli obvinení P. Ď. a J. Č. proti sudcovi pre prípravné konanie, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni, KS sťažnosti obvinených zamietol," priblížil Adamčiak.

KS v Bratislave rozhodoval v piatok na svojom neverejnom zasadnutí o sťažnostiach štyroch obvinených vyšetrovateľov NAKA a Petra Sch. voči rozhodnutiu Okresného súdu (OS) Bratislava III, ktorý ich zobral do väzby, od 9.00 h.

Senát KS rozhodoval pod vedením predsedníčky Magdalény Blažovej a členiek senátu Márie Šimkovej a Danice Veselovskej. Keďže išlo o neverejné zasadnutie, neboli na ňom prítomné procesné strany - obvinení ani ich obhajcovia, ani dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave.

Petra Sch. zobral sudca pre prípravné konanie OS Bratislava III do kolúznej väzby 15. septembra. Sudca predtým rozhodol, že vyšetrovatelia NAKA Ján Č., Pavol Ď. a Milan S. budú rovnako väzobne stíhaní. Milana S. zobral sudca do kolúznej väzby. Jána Č. a Pavla Ď. zobral do väzby z dôvodov takzvanej kolúznej a preventívnej väzby. Následne na druhý deň 16. septembra zobral sudca do kolúznej väzby aj štvrtého vyšetrovateľa Štefana M.

Štvoricu vyšetrovateľov a Petra Sch. zadržali vyšetrovatelia ÚIS 13. septembra. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.

ÚIS aktuálne vedie zástupca riaditeľa Martin Mackovič. Peter Sch. viedol policajnú inšpekciu od 11. júna po tom, ako predchádzajúceho riaditeľa Adriána Sz. obvinili z prijímania úplatku. S prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, jej schvaľovaním sa má 4. októbra zaoberať Špecializovaný trestný súd.