Incident sa odohral v sobotu 26. mája 2018 v skorých ranných hodinách na Obchodnej ulici v Bratislave. Acorda sa vtedy zastal dvoch žien, ktoré obťažoval práve odsúdený Hossu. Ten Henryho napadol, pričom ho kopol do hlavy. Filipínec následne 31. mája 2018 zomrel v nemocnici. Podľa obžaloby kopnutie na zemi ležiaceho Henryho spôsobilo krvácanie do mozgu, ťažký opuch a následnú mozgovú smrť. Hossu v tejto súvislosti vyjadril ľútosť nad tým, že v inkriminovanom čase bol pod vplyvom alkoholu a liekov na liečenie úzkostnej poruchy.

Okresný súd v Trnave, ktorý rozhodoval o Hossuovom podmienečnom prepustení, mu zároveň určil skúšobnú lehotu v trvaní sedem rokov, kontrolu technickými prostriedkami na monitorovanie polohy a dohľad probačného úradníka na tri roky. Ďalej aj zákaz vychádzania od 21.00 do 5.00 a zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok.

Skoré prepustenie Hossua však vyvolalo množstvo spoločenských otázok. So žiadosťou o preskúmanie možnosti dovolania sa priamo na ministra spravodlivosti Viliama Karasa obrátil poslanec Národnej rady Juraj Šeliga. „Je to prípad, keď by mal minister spravodlivosti preskúmať možnosti dovolania a následne podať dovolanie, aby Najvyšší súd SR rozhodol, či rozhodnutie o podmienečnom prepustení z výkonu trestu bolo spravodlivé," napísal poslanec na sociálnej sieti.

Juraj Hossu, ktorý dokopal na smrť Filipínca je na slobode s monitorovacím náramkom. Zdroj: ah

Svoju nespokojnosť verejne prejavila aj poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová. „Je nespravodlivosť, že mladý človek dostane za dve cigarety džointa 10 rokov basy, a ten, kto rozkopal hlavu nevinného človeka, dostane 9 rokov," rozhnevala sa na sociálnej sieti.

