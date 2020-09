Kotleba sa hneď z úvodu súdu kvôli šekom na 1 488 eur pustil do protiútoku. Najskôr vzniesol námietku proti sudkyni Ružene Sabovej. „Sudkyňa je zaujatá,“ myslí si Kotleba. Sabová mala podľa denníka N do spisu založiť svoj podnet na NAKA s podozrením, že došlo k zasahovaniu do nezávislosti súdu. Urobila to po tom, čo si pozrela video na YouTube. Na video ju mal upozorniť príslušník ZVJS, na ktorého podal Kotleba rovno trestné oznámenie. Sudkyňa Kotlebovu námietku neprijala.

Prokurátor Tomáš Honz čítal blog poslanca Za ľudí Jána Benčíka, ktorý monitoroval dianie na neonacistiskej scéne. „Tento článok a autor nemajú nič spoločné so skutkom, pre ktorý stojím pred súdom,“ povedal Kotleba, pričom nedávno sám navrhoval, aby bola na súde ako dôkaz uznaná pesnička. Potom sa čítali listinné dôkazy, ktoré majú usvedčovať šéfa ĽSNS z nenávisti k Rómom.

Kotleba sa nakoniec rozhodol vypovedať, čo v priebehu procesu doteraz odmietal. Poukázal na poslanca Smeru Ľuboša Blahu, ktorý sa prezentoval komunistickým symbolom. Blahovo trestné stíhanie však bolo zastavené.

Pojednávanie s Marianom Kotlebom, ktorý verejne odovzdával šeky v hodnote 1 488 eur. Tak číslo 14, ako aj 88 sú nacistické symboly. Na fotke Marian Kotleba počas obednej prestávky. Zdroj: Martin Mikláš

Sudkyňa dnes napokon ukončila dokazovanie a vyhlásila obednú prestávku! Po 14.00 prídu na rad už iba záverečné reči!

Šéf ĽSNS bol pôvodne obžalovaný z prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Sudkyňa na prvom pojednávaní povedala, že jeho skutok sa dá prekvalifikovať na: „Založenie, podporu a propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd.“Za pôvodnú kvalifikáciu činu mohol dostať Kotleba trest vo výške 6 mesiacov až tri roky, no pri prípadnej zmene kvalifikácie 4 až 8 rokov!

