V RTVS sa dnes v relácii O 5 minút 12 stretlo niekoľko poslancov - Michal Šipoš (OĽaNO), Jozef Lukáč (Sme rodina), Anna Zemanová (SaS), Viera Leščáková (Za ľudí), Juraj Blanár (Smer), Martin Beluský (ĽSNS), Erik Tomáš (Hlas).

Debatovali najmä o aktuálnej situácii a koaličnej kríze. RTVS zverejnilo aj prieskum od agentúry Median, ktorý ukázal, že vyše 80 % ľudí si myslí, že Igor Matovič by už nemal byť premiérom. Vyše 40 % opýtaných si myslí, že riešením aktuálnej vládnej krízy je demisia vlády a predčasné voľby.

Na otázku, či by mal Matovič zostať na čele vlády, odpovedalo kladne len 14 % opýtaných. So súčasnou vládou je nespokojných 53% opýtaných. Rekonštrukcia vlády ako možné riešenie koaličnej krízy je prijateľná pre 33 % opýtaných.

V exkluzívnom prieskume sa ukázalo, že voľby by aktuálne vyhrala strana Hlas s 21,4%. Druhý by skončil minuloročný víťaz, strana OĽaNO s 11,3%.

Tretia by skončila SaS, ktorá má o jedno percento menej. Dobieha ju Progresívne Slovensko, ktoré by dostalo 9,3 %. Smer by volilo 8,6% opýtaných a prešla by ešte aj Sme rodina s 5% voličov.

