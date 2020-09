Začiatkom týždňa Šubová oznámila, že sa vzdáva postu podporedsedníčky SŠHR pre údajné nekompetentné a netransparentné riadenie úradu nominantom strany SaS Jánom Rudolfom. Premiér Igor Matovič po stretnutú s ňou vyzval ministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby konal: „Povedal som jej, aby konala v súlade so svojím svedomím. SŠHR, Šubová aj Rudolf sú v kompetencii SaS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Očakávam, že bude tento problém riešiť.“

Šubová teraz prišla so zarážajúcimi informáciami nielen o Kičurovi samotnom, ale aj o ďalších podozrivých obchodoch SŠHR pod vedením Jána Rudolfa! „Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu mi pred mesiacom a pol povedala, že má informáciu, kto vyhrá jednu zákazku. Sledovala som, či sa tak stane a stalo sa!,“ tvrdí Šubová. Ide o zákazku za 605-tisíc eur od firmy LABO - SK na kúpu testov na diagnostiku ochorenia COVID-19.

„Žiadala som doklady o tomto obchode, no nedali mi ich," povedala Šubová. Tvrdí, že to bola posledná kvapka pri jej rozhodovaní odísť zo SŠHR. Podľa nej jej Rudolf nedovolil to, na čo má právo. V prípade jeho neprítomnosti na úrade by mala mať podľa zákona podpredsedníčka kompetencie predsedu. Rudolf to vraj ale zakázal.

Zuzana Šubová po štyroch mesiacoch odchádza z vedenia Správy štátnych hmotných rezerv. Zdroj: Facebook / Zuzana Šubová

Najnovšie informácie o neslávne známom Kajetánovi Kičurovi sú ešte závažnejšie. Šubová prišla na to, že SŠHR pod jeho vedením kúpilo 11 bleskozvodov za 900-tisíc eur! „Jeden bleskozvod kúpili dokonca za 150-tisíc eur. Pre porovnanie, bleskozvod na bratislavský hrad stál 9-tisíc eur a oni kupovali bleskozvody na obyčajné trafo stanice v priemere za 80-tisíc eur,“ konštatuje Šubová. „Už vieme, za čo si Kičura kúpil drahé auto za 45-tisíc eur. Stačí kúpiť jeden bleskozvod,“ povedala Šubová s tým, že aj zlaté tehličky v hodnote 250-tisíc ktoré mal Kičura schované, si asi zadovážil podobným spôsobom.

Šubová sa ale na záver svojho brífingu venovala Rudoffovi: „Jeho 13-ročná absencia v štátnej správe je citeľná. Rudolf nezvláda vedenie SŠHR.“



Správu budeme aktualizovať.

