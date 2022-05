V článku sa dočítate:

Či je ľahšie byť "lenivý" v štátnom ako súkromnom sektore

Ako stráži verejné peniaze Útvar hodnoty za peniaze

Oplatili sa štátu očkovacia lotéria či plošné testovanie?

Ako to bolo s nákupom stíhačiek F-16

Aké investície nás čakajú v oblasti armády

Prečo sa śéf Útvaru hodnoty za peniaze rozhodol kandidovať na post riaditeľa Najvyššieho kontrolného úradu

Začnime jedným z vašich starších výrokov: „Byť lenivejší je jednoduchšie v štátnom ako v súkromnom sektore." Pomerne netradičné vyhlásenie na šéfa štátnej inštitúcie... Stále platí?

Asi áno, no podľa mňa sa to zlepšuje, takzvané kávičkovanie sa vytráca a štátna správa sa pomaly profesionalizuje. A, samozrejme, že to nie je všade rovnaké. V oboch prípadoch by sa mali zamestnanci správať profesionálne, no zrejme existujú štátne inštitúcie, v ktorých im lenivosť prejde jednoduchšie, než v dobrej súkromnej firme.

Ste šéfom ÚHP - čím sa teda zaoberáte?

V skratke sme analytický útvar, ktorý pripravuje politikom podklady k investíciám nad jeden milión eur. Tiež navrhujeme opatrenie ako zlepšiť fungovanie verejnej politiky v oblastiach ako zdravotníctvo, školstvo, doprava atď. prichádzame s veľmi detailnými riešeniami na kľúč. Aby sa potom vedeli lepšie rozhodovať. Nemáme však konečné slovo a slúžime ako poradný orgán, rozhodujú vždy politici.

Na snímke je Štefan Kišš , riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Pozrime sa na najzaujímavejšie štátne investície z obdobia pandémie: Plošné testovanie, očkovacia lotéria či bonus za očkovanie. Ako sa analytik, ktorý preferuje racionálne a úsporné riešenia, pozeral na tak kreatívne nápady? Pristupovali ste k nim s nedôverou, alebo ste sa dokázali pre myšlienky ministra financií nadchnúť?

Som dlhoročný kariérny úradník, užil som si rôzne veci a len máločo ma dokáže prekvapiť. Pri pandémii ide o životy a tak do celkového hodnotenia sa ráta aj rýchlosť reakcie. Nie vždy stihla prebehnúť poriadna analýza. Neprebehla napríklad pri plošnom testovaní a pri očkovacej lotérii iba čiastočne. Naopak, pomerne podrobne bola zhodnotená podpora pri strate príjmu alebo zamestnania, tzv. prvá pomoc.

Ktorý zo spomínaných príkladov bol úspešný z pohľadu ÚHP?

