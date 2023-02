Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) odmieta, že by slovenské stíhačky MiG-29 už boli na Ukrajine. Ako zároveň zopakoval, Slovensko je pripravené migy poskytnúť za adekvátnu náhradu.

V prípade konkrétnej dohody návrh predloží vláde i parlamentu. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) dodávky zbraní na Ukrajinu zásadne odmieta. Poskytovanie techniky a získavanie peňazí za ňu označil za biznis a pokrytectvo. Uviedli to v nedeľnej relácii TV Markíza Na telo.



Naď poznamenal, že migy už pre slovenské ozbrojené sily nie sú použiteľné. Poukázal aj na náklady, ktoré si uzemnené lietadlá mesačne vyžadujú. Štát by za ne mohol získať 150 miliónov eur. Ako vysvetlil, nie všetky migy sú letuschopné. Ukrajinci však majú vlastné podniky, kde sú schopní ich opraviť a modernizovať. Odmieta pokrytectvo. Hovorí, že Smer-SD by starú techniku za drobné rozpredal oligarchom. Čínsky mierový návrh pre Ukrajinu označil za proruský, s Pekingom sa však podľa neho treba rozprávať.

Blanár považuje za pokrytecké dávať zbrane do konfliktu, s ktorým spoločnosť nesúhlasí, a získavať za to peniaze. Dočasne poverená vláda navyše podľa neho nemá ani legitimitu takéto rozhodnutia robiť. Vláda podľa neho vťahuje slovenskú verejnosť do konfliktu. Apeluje za zasadenie sa za mierové riešenie.

O svojej politickej budúcnosti Naď povedal, že určite nepôjde do iného subjektu ako dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO). Výnimkou by bola situácia, keby odišiel z politiky a Heger zostal. Igor Matovič, exminister a šéf OĽANO, by podľa neho už nemal byť vo vláde. Nebráni sa tomu, aby súčasťou avizovaného "projektu spájania" bol aj bývalý prezidentský kandidát Robert Mistrík.



Blanár vylúčil miesto pre šéfa mimoparlamentnej SNS Andreja Danka na kandidátke Smeru-SD. Roberta Kaliňáka si vie predstaviť opäť ako ministra vnútra, ak by o tom rozhodlo predsedníctvo strany. Nevidí pravdepodobné, že by Smer podporil Štefana Harabina ako kandidáta na hlavu štátu.