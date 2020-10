Posielajú list za listom, ale pomoc je zatiaľ v nedohľadne! V takejto situácii sa ocitla nezisková organizácia LUNA, ktorá sídli v Trenčíne. Hrozí jej krach, čo by bola tragédia pre mnohé obete. Prečo vláda nereaguje?

Riaditeľka zariadenia, ktoré zachraňuje obete domáceho násilia, je v bezvýchodiskovej situácii. Od marca je na pokraji finančného krachu, nakoľko dotačnú schému a projekty zmrazila prebiehajúca pandémia. Riaditeľka neziskovej organizácie Luna Hana Štrbová pomáha ženám, ale aj ich deťom, ktoré sa nemajú kde skryť pred násilným partnerom, či členom rodiny.

S neľahkou situáciou sa potýka už niekoľko mesiacov a v auguste musela dokonca prepustiť väčšinu odborného tímu. Dnes dosiahla ďalší smutný miľník. Nielenže nemá prostriedky na výplaty pre pár kusov zamestnancov na čiastočný úväzok, ale ani na samotnú prevádzku, ktorú je nútená dotovať aj z vlastných zdrojov.

Bez finančnej pomoci bude Štrbová prinútená obete násilného správania, týrania, ale aj psychického teroru poslať buď nazad do toxického prostredia, alebo na ulicu. "Niekoľko listov som adresovala či už na ministerstvo práce, a to priamo ministrovi Krajniakovi, ale aj na Úrad vlády a priamo premiérovi Igorovi Matovičovi. Sme na konci a nemá nám kto pomôcť," priznala Štrbová redakcii denníka Plus JEDEN DEŇ.

Kto im pomôže?

O vec sa začala zaujímať už aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá mala podľa našich informácií celú vec komunikovať smerom k ministrovi práce Milanovi Krajniakovi (Sme rodina). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny však momentálne pomôcť nedokáže.

"Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny nemá k dispozícii žiaden zdroj bezúčelových prostriedkov, ktoré by bolo možné použiť na pomoc zariadeniam na preklenutie momentálnej veľmi ťažkej finančnej situácie, v ktorej sa ocitli v dôsledku pandémie COVID-19. Preto minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak hľadá riešenia pomoci a v tejto súvislosti intenzívne komunikuje s prezidentkou SR a s predsedom vlády SR. Zároveň tiež uvádzame, že organizácia môže požiadať o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci (podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách) v celkovej max. výške 15 000 eur na kalendárny rok," uviedla Daniela Rodinová z tlačového oddelenia Ministerstva práce.

Podľa našich informácií sa mal minister so žiadosťou o pomoc obrátiť aj priamo na premiéra, ale zatiaľ bez úspechu. Napriek tomu nám do telefónu premiér Igor Matovič povedal, že nemá tušenia, o čom hovoríme:"Prepáčte, vôbec neviem o čom, teraz nemám čas, prosím obráťte sa na Úrad vlády."

Pritom práve podobné situácie sa zvykli riešiť prostredníctvomfinančnej rezervy vlády. Úrad vlády sa na základe vyjadrenia problémom zaoberá. "Bývalá vláda nezabezpečila systémové financovanie pomoci obetiam domáceho násilia, čo sa naplno prejavilo najmä v tomto kritickom čase. Úrad vlády SR po súčasným vedením bol o tomto probléme upovedomený pred niekoľkými dňami a aktívne hľadá riešenie v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,"vyjadrilo sa tlačové oddelenie Úradu vlády.