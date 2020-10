Živíte sa ako imidž konzultantka, čo máte v náplni práce?

Venujem sa komerčnému stylingu, ale mám aj súkromnú klientelu a workshopy súvisiace s módou v rámci neverbálnej komunikácie.

Ako ste sa dostali k vašej profesii?

Zažila som ešte bývalý režim, keď bolo náročnejšie sa odlišovať od iných. Už vtedy som sa snažila byť iná. Vďaka športu som cestovala do Maďarska, kde sa nosilo trochu rozdielne oblečenie než na Slovensku. Už vo veku 13-14 rokov som si začala uvedomovať, že imidž je spôsob odlíšenia. Postupne som sa dopracovala k štúdiu v Miláne, kde som študovala styling. Naučila som sa, že móda nie je len o oblečení, ale je aj komunikačný nástroj.

Ako dlho sa profesijne venujete móde?

Približne 15 rokov.

Pôsobili ste aj za hranicami Slovenska?

Pôsobím vyslovene na Slovensku. V zahraničí som absolvovala len štúdium v Miláne, po ktorom som sa vrátila späť na Slovensko.

Je náročné sa uplatniť vo vašej brandži?

Slovensko nie je také veľké. Ak by sme to porovnali s inými krajinami, príležitosti sú oklieštené, ale možno práve to ženie človeka do kreativity, ako skombinovať veci alebo ako sa dá móda odprezentovať a využiť nie úplne v komerčnej sfére. Teším sa, že moje portfólio nie sú len typické komerčné fotenia, ale aj rôzne workshopy v biznis sfére. Imidž sa dá riešiť komplexne, nemusí to súvisieť len s oblečením, ale aj ako celkový imidž.

Spomínali ste, že o módu sa zaujímate odmalička. Ako je to na Slovensku, zmenilo sa u ľudí vnímanie módy počas posledných niekoľko rokov?

Mám pocit, že ľudia si začínajú uvedomovať, aké dobré je byť odlišný. Tvrdím, že všetci sme jedinečný originál, čo znamená, že každý je osobnosť. Aj v móde platí, že niekto môže v niečom výborne vyzerať a nie každému to rovnako pristane.

Zmenu v obliekaní Slovákov pozorujem. O móde premýšľajú inak a možno niekedy aj skôr siahnu po malých butikoch, nie len po veľkých obchodných sieťach práve kvôli tomu, aby vyzerali inak.

Najskôr totiž prichádza neverbálna komunikácia a až tak tá verbálna. Práve oblečením môžu ľudia zaujať. Samozrejme by to mali ladiť aj s tým vnútrom, lebo potom by bolo zvláštne, ak niečo komunikujem navonok a tá verbálna komunikácia je iná. Ľudia sa zamýšľajú nad tým, čo komu pristane a ladia sa aj s náplňou dňa. Celkový imidž nám môže dopomôcť aj k úspešnosti. Či už ide o vhodnosť alebo materiál oblečenia. Ak sa človek začne pozerať na to, že móda je aj marketingový nástroj, môže im to napomôcť k úspechu.

Predpokladám, že u politikov to platí viacnásobne...

Ak sa bavíme o politikoch, tu už nejde len o to, čo sa im páči, ale ide o etiketu a protokol, ktorý treba rešpektovať. Navyše sú to v prvom rade ľudia, ktorí boli zvolení nami. Majú prezentovať primárne Slovákov. Existujú pravidlá, ktoré by si mali vážiť a nasledovať ich. Je pre mňa absolútne nevhodné, ak napríklad náš premiér sa vyberiel na dôležité stretnutie v rifliach, teniskách a saku. Je to „cool“, ale sú určité veci, ktoré súvisia aj s kultúrou, a tie by mali byť naplnené.

