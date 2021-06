Štýl politiky lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča škodí tejto krajine a traumatizuje spoločnosť. Počas diskusie k návrhu na odvolanie Matoviča z funkcie to v pléne Národnej rade (NR) SR povedal nezaradený poslanec Miroslav Kollár.

Bude hlasovať za jeho odvolanie, pretože nechce, aby sa vrátil k moci Smer-SD, prípadne odídenci z tejto strany. Byť šikovný politický marketér je podľa Kollára slabá príprava na funkciu schopného premiéra v čase pandémie.

"Čím dlhšie bude Igor Matovič členom vlády, čím dlhšie bude v politike, tým rastie šanca, že sa Smer a Hlas vrátia o to skôr a v o to väčšej sile," vyhlásil Kollár, ktorý vo februári odišiel z vládnej koalície i strany Za ľudí. Dodal, že mu uznáva kredit za to, že sa mu podarilo poraziť Smer-SD a jeho šéfa Roberta Fica.

Poslanec vyhlásil, že Slovensko má politickú budúcnosť len bez Matoviča, a mnohí z OĽANO si to podľa neho uvedomujú. "Viem, že mnohí rozmýšľate, ako prežiť v politike bez Igora Matoviča," povedal poslancom hnutia. Vyzval Matoviča, aby z politiky odišiel, pretože by tým pomohol svojmu hnutiu i vláde.

Matovič podľa Kollára zlyhal ako minister financií. To, ako obhajoval navýšenie deficitu štátneho rozpočtu, označil za populistické reči. Matovičova nepopularita je podľa poslanca výsledkom nespôsobilosti vykonávať funkciu premiéra alebo akéhokoľvek ministra. Kritizoval spôsob, ako robí politiku, keďže traumatizuje spoločnosť a podráža koaličných partnerov. "Táto spoločnosť potrebuje pokoj a stabilitu," uzavrel.

