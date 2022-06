Reklama v televízii je plná detí a zvieratiek, čo vraj mimoriadne citlivo pôsobí na divákov. Podobné je to zrejme aj v politike. Na predvolebných prednáškach sa kandidátom dokonca radí, aby na voličov vyskúšali takúto fintu. Podobnú taktiku zvolil aj líder Hlasu–SD Peter Pellegrini (46), ktorý na sociálnych sieťach vystupuje ako veľký milovník predovšetkým psíkov. Je to realita, alebo marketing?

Najznámejším politikom Hlasu je jeho šéf Peter Pellegrini, ktorý už dlho zverejňuje svoju lásku k zvieratám a prírode. V rodnej Banskej Bystrici mal psa Atreya, ktorý uhynul začiatkom roka. Neskôr si kúpil švajčiarskeho salašníckeho psa s menom Gery. Viacerí však o jeho úprimnom záujme o psy pochybujú. Dôvodom je napríklad minuloročné hlasovanie o zákone, ktorý predložili viacerí koaliční poslanci a ktorý zakazuje napríklad držať psy na reťazi. Počas hlasovania o zákone v treťom čítaní ho totiž Peter Pellegrini nepodporil.

Poslanec OĽaNO Tomáš Šudík (26), ktorý je jedným z predkladateľov zákona, si myslí, že zo strany Pellegriniho ide iba o marketing. „Rady marketérov poslúcha aj Pellegrini, ktorý sa všetkých snaží presvedčiť o láske k psíkom. Jeho hlasovania v parlamente dokazujú opak. Nepodporil napríklad ani zákaz držania psov na reťazi,“ reagoval. "Ten sa prejednával 22. júna 2021 a taktiež nepodporil aj ďalšie zákony, ktoré sprísňujú tresty pre tyranov zvierat. Dokopy išlo o štyri zákony, ktoré zlepšujú život zvierat."



Zákon v tom čase podporili poslanci koalície a približne polovica Smeru. Poslanci Hlasu vrátane Pellegriniho sa na hlasovaní nezúčastnili. Koordinátorka kampaní Slobody Zvierat Silvia Čaňová považuje spomínaný zákon za najdôležitejší, aký sa v ostatnom čase v téme ochrany zvierat prijal. "Jednoznačne zákaz držania psov na reťazi. Predchádzala mu dlhá kampaň, ktorou sme poukazovali na otrasné podmienky psov žijúcich na reťaziach. Máme bohatý archív fotiek a videí zo slovenských dvorov, odkiaľ sme za roky pôsobenia našej Linky proti krutosti zachránili tisíce psov - mnohí žili na metrovej reťazi celý svoj život a v útulku začínali odznova - niektorí boli prvýkrát v živote na prechádzke až u nás," povedala nám.

Čaňová vyzdvihla prácu Šudíka, najmä vďaka ktorému prešiel zákon o zákaze držania psov na reťazi. Zdroj: facebook T.Š.

Dodala, že politický marketing robený na láske k zvieratám, je jej proti srsti. "Považujem to za cynické. Najmä v prípadoch, keď som ako politik žiadnemu zvieraťu nikdy nepomohol, dokonca aj keď som mohol. Je to lacný marketing, žiaľ funguje. Deti a zvieratká roztápajú srdcia voličov a voličiek a už málokto si dá tú námahu, aby si napr. pozrel výsledky hlasovania NR SR pri tom ktorom zákone. Ich poslanci často doslova bojkotujú alebo minimálne ignorujú zákony, ktoré môžu zlepšiť životy tisícov zvierat na Slovensku. Keď sa v pléne hlasuje, sú proti, zdržia sa alebo na hlasovanie neprídu," hovorí Silvia Čaňová. Zároveň pripomína, že v súčasnosti prebieha kampaň za zákaz testovania na zvieratách.



Líder Hlasu-SD sa voči tvrdeniam, že ide z jeho strany len o politický marketing ostro ohradil. „Pellegrini má k psom úprimný a veľmi pozitívny vzťah. Jeho Atrey bol celé roky skutočným členom rodiny a jeho odchod niesol mimoriadne ťažko. Dnes sa však teší z výchovy a prítomnosti rýchlo rastúceho Geryho. Tieto putá sú čisto ľudské, chápeme však, že Šudík ako zástupca marketingovej politiky schránkovej firmy OĽaNO to nikdy nedokáže pochopiť. Šudík pochopil, že po dvoch rokoch katastrofálneho vládnutia by jemu osobne nepomohla ani fotografia s celým psím útulkom, môže však hľadať vhodné obrazové stvárnenie svojho prevratného návrhu na legalizáciu prostitúcie,“ reagovala hovorkyňa Hlasu Patrícia Medveď Macíková.

Jej slová však vyvracia samotná Sloboda Zvierat. "Tomáš Šudík sa zasadil, že Lex reťaze sa dostal do parlamentu a že nakoniec prešiel, aj keď s kompromismi. Pán Šudík vychádza z dobrovoľníckeho prostredia, spolupracoval s našou organizáciou ešte ako mladý aktivista, takže to myslí úprimne. Obávam sa, že väčšina poslancov a poslankýň nemá k tejto téme taký osobný vzťah a preto im chýba nasadenie a výdrž dotiahnuť veci do konca. V minulom volebnom období zasa pomohla poslankyňa Eva Antošová, podarilo sa jej presadiť zákaz kožušinových fariem na Slovensku, za ktorý sme bojovali spolu s organizáciou Humánny pokrok. Environmentálnym témam sa pomerne odborne venujú aj strany Progresívne Slovensko, v minulosti aj so Spolu a viackrát naše aktivity pre zvieratá podporili, napr. Tamara Stohlová," uzavrela Čaňová.



Pozrite sa v galérii na Pellegriniho zaujímavé fotky aj s Gerym.