Rozdajú si to večné rivalky aj v ringu? Známa stávková kancelária prijala prvé stávky na zápas, na ktorom by si mohli populárne poslankyne Národnej rady SR Romana Tabák (31) a Jana Bittó Cigániková (39) zmerať svoje sily!

Slovensko vlani v septembri doslova šokovala správa o bitke dvoch poslankýň Národnej rady Romany Tabák z hnutia Sme rodina a Jany Bittó Cigánikovej zo strany Sloboda a Solidarita (SaS). V jednom z bratislavských podnikov malo dôjsť medzi političkami k slovnej výmene názorov a následne aj k fyzickému konfliktu.

Bittó Cigániková strhla kolegyni z hlavy šiltovku, za čo jej mala Tabák vraziť úder do hlavy. Odvtedy každá zaryto tvrdí, že ju napadla tá druhá. Cigániková dokonca podala na Tabák trestné oznámenie. Extenistka si, naopak, stojí za tým, že bitku vyprovokovala saskárka, ktorá ju začala vulgárne urážať a nadávať na jej rodinu. Muži zákona napokon konflikt nehodnotili ako trestný čin, ale len ako priestupok.

Téma bitky dvoch poslankýň sa stala opäť aktuálnou v súvislosti s kurióznou stávkou, ktorá sa objavila na internetovej stránke stávkovej kancelárie Fortuna. Fanúšikovia majú totiž možnosť staviť si na zápas Tabák a Bittó Cigánikovej, ktoré by si to mohli spoločne rozdať v rámci boxerského zápasu Fight Night Challenge. V tejto súvislosti sme oslovili samotné političky, či by takúto výzvu prijali.

„Ak by som nebola v politike a neslúžila ľuďom, tak by som porozmýšľala, keďže je to veľká výzva a makačka,“ reagovala na našu otázku Tabák. Extenistka už dávnejšie prezradila, že boxu sa venovala aj v minulosti, dokonca ju trénoval ukrajinský tréner boxu. Naopak, jej kolegyňa Bittó Cigániková výzvu na takýto zápas momentálne vôbec nezvažuje. „Sorry, nemôžem, teraz ma čaká iný súboj. O priazeň voličov,“ odpísala nám saskárka.

Čo si o prípadnom stretnutí političiek v ringu myslia ich kolegovia z Národnej rady, a ktorej z nich by fandili? Viacerí poslanci ani predseda parlamentu Boris Kollár sa nám k tejto téme nechceli vyjadriť, no dvoch politikov sa nám predsa len podarilo vypočuť. „Beriem to ako recesiu a vtip zo strany stávkovej kancelárie,“ reagoval na našu otázku bývalý profesionálny tenista a poslanec Sme rodiny Ján Krošlák. „Ak by sa to malo uskutočniť, bola by to za mňa veľmi trápna záležitosť. Hanba. Ani šport, ani šou,“ poznamenal ďalej.

„Bizarnostiam sa medze nekladú,“ komentoval správu o stávke na zápas dvoch poslankýň ich kolega Milan Kuriak (OĽaNO). „Bolo by pod úroveň, keby opäť k pästnému súboju týchto političiek došlo. Jeden barový súboj úplne stačil,“ uviedol. Podľa Kuriaka takéto správanie dám nie je vhodné a už vôbec nie u poslankýň Národnej rady. V súvislosti so vzniknutou stávkou sme oslovili aj samotnú stávkovú kanceláriu. Na naše otázky nám do uzávierky neodpovedala.

