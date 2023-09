Hamran, kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu, nemohol poskytnúť presné detaily prípadu, rovnako ani identitu policajta, ktorý 32-ročnému strelcovi zasadil smrteľnú ranu. Prezradil, že strelca zneškodnil veľmi mladý policajt, ktorý si doposiaľ odslúžil iba 2,5 mesiaca! „Nezaváhal. Použil zbraň vtedy, kedy mal. Vystrelil 6 nábojov a zneškodnil osobu, ktorá seriózne zranila jeho kolegu, s ktorým zakročovali v tom schodišti,“ vychválil prácu zelenáča Hamran. RZP, okrem zraneného policajta, previezla do nemocnie aj troch ďalších nevinných a bezbranných civilistov, ktorým útočník uškodil.

Hamran varuje pred dezinformáciami, ktoré sa v rámci tohto prípadu budú šíriť. A dodáva niekoľko faktov: Policajná linka 158 obdržala o 00:52 telefonát, informujúci dispečera o možnom útoku. V tom čase už bola na mieste prítomná policajná hliadka, ktorá reagovala na silný výbuch, zrejme zábavnej pyrotechniky, ktorá susedov prebrala zo spánku. Následne sa ozvali zvuky streľby. Policajti zasiahli rýchlo a efektívne. Strelec bol mŕtvy o 01:06.

Páchateľ zraneniam na mieste podľahol. Mal podľa Hamrana čistý register trestov, nebol nikdy vyšetrovaný, ani trestne stíhaný. Zbraň, ktorú použil, patrila jeho otcovi. To, ako sa Matej ku zbrani dostal, je momentálne predmetom vyšetrovania. Je pravdepodobné, že zbraň bola uchovávaná na voľne dostupnom mieste v domácnosti. Jeho otec vlastnil 5 strelných zbraní. Všetky držal legálne.

Polícia, za tento kalendárny rok, v tejto oblasti evidovala 9 prípadov rušivého používania zábavnej pyrotechniky. „Až na jeden prípad nám nikdy neoznačili, ani žiadnu osobu, ani žiaden konkrétny byt. Teraz v auguste nám jedna poškodená označila, že možno, z tohto bytu, na tomto poschodí, by to mohlo byť,“ ozrejmil Hamran. Malo sa jednať práve o byt strelca Mateja. Na policajné predvolanie však nereagoval on, ani jeho rodičia, s ktorými žil.

Susedia, sa však na Mateja sťažovali už dlhšiu dobu, práve kvôli používaniu zábavnej pyrotechniky. „Každopádne, malo sa s tým už dávno niečo robiť. Ľudia hlásili aj na polícii, čo robí, a nikto to neriešil. No a nakoniec to takto skončilo," vyjadril sa jeden zo svedkov udalosti.

