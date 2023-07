O možnej výmene šéfa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa pošuškávalo už dlhšie. Dôvodom sú katastrofálne hospodárske výsledky. Poisťovňa je totiž už tretí rok v strate, hoci niekdajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) v máji 2020 pri Strapkovom vymenovaní prízvukoval, že má dostať poisťovňu z červených čísel a zastaviť odlev poistencov. Rok 2020 skončila so stratou 114 miliónov eur, v ďalšom ju znížila na 86,7 milióna. Vlaňajšok je rekordný: poisťovni chýbalo 153,8 milióna eur. V tomto roku sa predpokladá strata dokonca ešte vyššia – môže sa hýbať okolo štvrť miliardy eur.

Ešte v marci tohto roka poisťovňa svoje výsledky obhajovala. „Dosiahnuté straty pramenia z trvalej snahy VšZP stabilizovať systém zdravotnej starostlivosti napriek náročnému obdobiu COVID-19 v rokoch 2020 až 2022. Vo všetkých troch rokoch VšZP zaznamenala úspory oproti rozpočtu na vlastnú prevádzku,“ povedala vtedy Ivana Štefúnová z komunikačného oddelenia poisťovne.

Skôr ako minister Palkovič stihol oznámiť odvolanie, Strapko rozposlal médiám svoju reakciu. V nej konštatuje, že „výsledok záporného hospodárenia je dôsledkom nedostatočného rozpočtu, nie neefektívneho hospodárenia či neefek­tivity VšZP“.

Strapko sa pritom odvoláva aj na stretnutie s poslancami Národnej rady začiatkom júla. Tí totiž uznali, že VšZP potrebuje sumu približne 163 miliónov eur, aby zostala zachovaná minimálna hodnota imania poisťovne. Vlani štát posilnil základné imanie poisťovne o 120 miliónov v marci, a hneď v auguste o ďalších 40 miliónov. Ak by VšZP nedostala tieto injekcie, skončila by so záporným imaním.

Bývalý generálny riaditeľ pripomína, že od roku 2020 sa musela poisťovňa vyrovnať s pandémiou a s prílevom utečencov v dôsledku vojny na Ukrajine. „Ale zažili sme aj štyroch ministrov zdravotníctva. Nepretržite sme bojovali s podfinancovaným sektorom a držali ho nad vodou,“ dodáva Strapko v liste, ktorý poslal do médií.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zasa za problémami vidí fakt, že štátna inštitúcia platí za zdravotnú starostlivosť viac ako súkromné poisťovne. Podľa úradu VšZP prepláca náklady o 60 až 90 miliónov vyššie. Napriek tomu, že nakupuje najviac služieb a samotná poisťovňa sa doslova hrdí, že má zatiaľ najväčší podiel na trhu.

Naozaj len zatiaľ, pretože už odvolanému šéfovi VšZP sa nepodarilo celkom splniť ani druhú úlohu, ktorú dostal pri vymenovaní: zastaviť odlev poistencov. Ako totiž upozorňuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, klesá trhový podiel štátnej poisťovne. V roku 2011 mala 3,5 milióna poistencov a 66-percentný podiel na trhu. Začiatkom tohto roka sa podiel poistencov pohyboval na úrovni takmer 2,8 milióna, čiže okolo 55-percentného podielu. Poisťovňa tak prišla približne o 600-tisíc poistencov. A hoci sa VšZP prednedávnom chválila, že jej pribudlo vyše 60-tisíc nových poistencov, taktne zamlčala, že jej poistný kmeň sa zmenšil o 20-tisíc. To sú poistenci, ktorí sa dali prepoistiť do inej zdravotky.

Zdravotnícky expert a tieňový minister Sasky Tomáš Szalay v relácii týždenníka PLUS 7 DNÍ uviedol, že problémom VšZP je fakt, že je štátnou inštitúciou. Uznáva, že platí najviac za úkony, no dodáva, že platí najviac v štátnych nemocniciach. „Poisťovňa počúva od svojich štátnych akcionárov, teda politikov, že štátnym nemocniciam treba navýšiť platby, lebo inak nebudú mať na výplatu. Poslušná poisťovňa pošle platby do neefektívnych nemocníc,“ povedal Szalay.

Strapkovo šéfovanie bolo opradené aj viacerými škandálmi. Na jeseň pozvážala zamestnancov z celého Slovenska do Bratislavy. Za to, aby im generálny riaditeľ povedal, aká bola aktuálna situácia v spoločnosti a určil ciele na ďalší rok, poisťovňa zaplatila vyše 100-tisíc eur. Poistencov nahneval aj účet za novú pobočku v obchodnom centre Nivy v Bratislave. Priestory sú síce pekné a útulné, ale štát za ne zaplatil 305-tisíc eur.

Verejnosť pobúrili aj zmluvy, ktoré VšZP uzatvorila so spoločnosťou Medirex. To, že nie sú celkom v poriadku, naznačil aj minister Palkovič. Štátna poisťovňa si totiž u tejto firmy objednala laboratórne služby dopredu na niekoľko rokov. Objavila sa aj špekulácia, že Strapko by sa mohol po odchode zo štátnej firmy zamestnať práve v tejto spoločnosti.

Rovnako sa poistenci sťažujú na fakt, že VšZP neuzatvorila zmluvu s novou súkromnou nemocnicou Bory. Do ťahajúceho sa sporu sa dokonca vložila Asociácia na ochranu práv pacientov, ale nepomohlo. Od septembra má prestať fungovať urgent v nemocnici v Malackách, nemá totiž dostatok personálu. Namiesto neho by však mal začať fungovať urgent na Boroch. Ak sa však nepodarí uzavrieť zmluvu medzi VšZP a Bormi, môže sa stať, že celé Záhorie zostane bez urgentu.

Veľký problém spôsobil aj výpadok zmlúv VšZP s Detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach. Začiatkom júla totiž štyri dni poskytovala nemocnica poistencom štátne poisťovne iba neodkladnú starostlivosť.

