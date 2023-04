Mimoparlamentné strany Hlas-SD a Dobrá voľba sa spájajú. Viacerí členovia Dobrej voľby vstúpia do Hlasu. Dobrá voľba má postupne zaniknúť. Predsedovia strán Peter Pellegrini a Tomáš Drucker na piatkovej tlačovej konferencii podpísali dohodu, ktorú majú ešte ratifikovať aj najvyššie orgány strán.

NAŽIVO Spoločná konferencia strán Hlas-SD a Dobrá voľba Uverejnil používateľ Plus JEDEN DEŇ Piatok 28. apríla 2023

"Pôjde tu o reálne spojenie sa, keď po celom proces bude strana Hlas kandidovať do parlamentu, kde na kandidátnej listine budú nominanti a už v tom čase bývalí členovia Dobrej voľby," povedal Pellegrini s tým, že platformy sa vytvárať nebudú.

Igor Matovič reaguje na spoluprácu strán Hlas-SD a Dobrá voľba. Zdroj: facebook/IgorMatovic

Pellegrini je podľa vlastných slov presvedčený, že členovia Dobrej voľby budú dobrou a profesionálnou posilou. Avizuje, že Druckera na sneme Hlasu navrhne ako člena predsedníctva. Drucker by sa tak podľa neho stal členom najvyššieho vedenia strany, čím by mu prislúchalo aj významné miesto na kandidátnej listine do septembrových parlamentných volieb.

Drucker ocenil, že od Pellegriniho dostal ponuku na spojenie sa. "Myslím si, že sa so stranou Hlas zhodujeme v programových otázkach veľmi široko," skonštatoval. Dobrá voľba sa bude podľa jeho slov na kampani podieľať aj finančne. "Prostriedky, ktoré Dobrá voľba má, môžu predstavovať maximálne asi desať percent kampane," povedal Pellegrini.

Drucker aj Pellegrini sa zhodli, že ambíciou Hlasu-SD je vyhrať parlamentné voľby. "Budeme bojovať za čo najväčšiu priazeň ľudí. Budeme mať a máme ambíciu vyhrať parlamentné voľby, aby sme mohli my rozhodnúť, aká vláda bude riadiť krajinu," dodal Pellegrini.



Prečítajte si tiež: